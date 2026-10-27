ترامپ: اصلا درباره تشدید خشونت در اروپا نگران نیستم

جوان آنلاین: به نقل از تلویزیون رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه «آیا نگران هستید که خشونت در اروپا تشدید شود؟»، گفت: اصلاً در این مورد نگران نیستم.

این در حالیست که اروپا و ترامپ در ظاهر و به صورت لفظی اختلافاتی با یکدیگر دارند، به نحوی که رئیس جمهور آمریکا پیشتر در سخنانی عامل اعتراضات گسترده مردمی در اروپا را موضوع مهاجران؛ اما بروکسل دلیل بروز تنش در پایتخت‌های اروپایی را تجاوز ترامپ به ایران و ناامن سازی تنگه هرمز دانسته و اذعان می‌کنند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در جهان پس از این تجاوز غیرقانونی رخ داده است.