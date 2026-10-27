وزارت دفاع عربستان با موشک هدف قرار گرفت

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن از عملیات جدید نیرو‌های مسلح یمن در عمق عربستان خبر داد.

وی گفت: نیرو‌های مسلح ما با فضل خداوند وزارت دفاع در پایتخت دشمن سعودی در ریاض را با موشک بالستیک هدف قرار دادند و این اصابت به فضل خداوند مستقیم بود.

ساعاتی قبل منابع خبری از شنیده شدن صدای آزیر خطر و انفجار‌هایی در ریاض خبر داده بودند.

پیش از این نیز سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که نیرو‌های مسلح یمن ۲ هواپیمای باری نظامی سعودی را در دو عملیات موشکی قرار داده‌اند.

وی اعلام کرده بود: به لطف خدا، نیرو‌های مسلح ما توانستند دو هواپیمای ترابری نظامی را با دو موشک بالستیک هدف قرار دهند، اولی در فرودگاه نجران و دیگری در پایگاه هوایی خالد در خمیس مشیط، و هر دو عملیات به فضل خداوند موفقیت آمیز بود.

یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن ساعاتی قبل نیز اعلام کرد: نیرو‌های مسلح یمن به یاری خداوند متعال موفق شدند که پالایشگاه راس التنوره در منطقه الشرقیه را با موشک بالستیک هدف قرار دهند. این اصابت به فضل خداوند دقیق بود و موجب آتش سوزی مهیبی در محل مورد اصابت شد.

گفتنی است که نیرو‌های مسلح یمن همواره اعلام کرده است که تا زمان توقف حملات و رفع محاصره عربستان علیه یمن، به حملات خود به این کشور ادامه خواهد داد.