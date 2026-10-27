کد خبر: 1387208
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تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۹
بين‌الملل » اخبار كلی

سازمان ملل بررسی قطعنامه پایان محاصره آمریکا علیه کوبا را آغاز کرد

3 مجمع عمومی سازمان ملل بررسی پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای پایان دادن به محاصره اقتصادی، تجاری و مالی کوبا از سوی آمریکا را آغاز کرد.

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه بررسی پیش‌نویس قطعنامه پایان محاصره آمریکا علیه کوبا را آغاز کرد. این سی‌وچهارمین بار است که هاوانا چنین پیشنهادی را در سازمان ملل مطرح می‌کند؛ ابتکاری که از سال ۱۹۹۲ تاکنون از حمایت گسترده بین‌المللی برخوردار بوده است. بررسی این قطعنامه قرار است طی دو روز و در شرایط افزایش تنش میان واشنگتن و هاوانا ادامه یابد.

به گزارش مهر، هیئت نمایندگی کوبا در سازمان ملل، آمریکا را به اعمال فشار بر دولت‌ها برای کاهش حمایت از این قطعنامه متهم کرد و گفت جامعه بین‌المللی بار دیگر از موضع کوبا حمایت خواهد کرد.

هاوانا همچنین واشنگتن را به استفاده از مذاکرات برای توجیه ادامه قرار داشتن کوبا در فهرست کشور‌های حامی تروریسم متهم کرد و هشدار داد محدودیت‌های اعمال‌شده علیه نفتکش‌ها و بانک‌ها، بحران برق را تشدید و خرید دارو را دشوار کرده است.

بر اساس گزارش کوبا، خسارت اقتصادی ناشی از بیش از شش دهه محاصره آمریکا به ۱۷۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است. خسارت‌های دوره اول مارس ۲۰۲۵ تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ نیز حدود ۸ میلیارد و ۸۳ میلیون دلار برآورد شده است.

نخستین قطعنامه کوبا علیه محاصره آمریکا در سال ۱۹۹۲ با ۵۹ رأی موافق تصویب شد و حمایت از آن در برخی دوره‌های رأی‌گیری به بیش از ۱۸۰ رأی رسیده است. گروه ۷۷ به‌علاوه چین و کشور‌های آمریکای لاتین و کارائیب نیز مخالفت خود را با اقدامات قهری یک‌جانبه اعلام کرده‌اند.

برچسب ها: سازمان ملل ، آمریکا ، کوبا
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