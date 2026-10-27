پلیس انگلیس: ۲ نفر در ارتباط با حادثه «فرفورد» متهم شدند

جوان آنلاین: به نقل از بی بی سی، در پی تحقیقات ادعایی پیرامون حادثه‌ای که در ماه سپتامبر در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی انگلیس در «فرفورد» (RAF Fairford) رخ داد، ۲ تبعه این کشور به اتهام مشارکت در طرحی علیه این پایگاه بازداشت شدند.

به گزارش مهر، «محمد احمد عبدالکریم» ۲۴ ساله و ساکن وست مینستر بر اساس بخش ۳ «قانون امنیت ملی» به کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شده است. «نعمان الصغیر» که او نیز ۲۴ ساله و اهل وست مینستر است، بر اساس بخش ۴ همان قانون، متهم شده که در تاریخ ۲۲ اوت یعنی هفته‌ها پیش از بازداشتش در نزدیکی این پایگاه هوایی در «گلاسترشر» به همراه ۴ مرد دیگر وارد یک مکان ممنوعه شده است.

این دو نفر قرار است تا ساعاتی دیگر در دادگاه بدوی وست‌مینستر حاضر شوند.

این در حالیست که اندی برنهام نخست وزیر انگلیس پیشتر در سخنانی در مجلس عوام این کشور با طرح ادعایی ضدایرانی و فاقد هرگونه سند و مدرک، مدعی شده بود: تلاش برای حمله به (پایگاه) «فرفورد» احتمالاً در ایران و مستقیما توسط سپاه پاسداران هماهنگ شده بود! محتمل است که تلاش برای حمله به فرفورد در ایران و تحت هدایت سپاه پاسداران هماهنگ شده باشد.