کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل متحد درباره اراضی اشغالی فلسطین در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد رژیم صهیونیستی یک سال پس از توافق آتش‌بس با حماس، همچنان در نوار غزه به نسل‌کشی ادامه داده و در کرانه باختری نیز مرتکب جنایات علیه بشریت شده است.

جوان آنلاین: به گزارش روزنامه گاردین، کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل متحد درباره اراضی اشغالی فلسطین در گزارشی که به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد، تأکید کرد مقامات و نیرو‌های نظامی رژیم صهیونیستی از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ همچنان «اعمال نسل‌کشی با قصد نابودی کلی یا جزئی فلسطینیان در غزه» را ادامه داده‌اند.

به گزارش ایسنا، بر اساس این گزارش، در بازه زمانی مذکور دست‌کم ۱۴۳۱ فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به غزه به شهادت رسیده‌اند که ۳۰۰ نفر آنها کودک و ۱۳۰ نفر زن بوده‌اند. کمیسیون مذکور ادعای «شورای صلح» دونالد ترامپ مبنی بر «پایدار ماندن کلی» آتش‌بس را رد کرد و افزود: «تلقی از فلسطینیان و موجودیت احتمالی دولت فلسطین به عنوان تهدیدی برای اسرائیل و تمایل به کاهش جمعیت فلسطینی، در فرهنگ نظامی اسرائیل این محیط را تسهیل کرده که در آن سربازان اسرائیلی، با یا بدون دستور فرماندهان، مستقیماً فلسطینیان را صرف‌نظر از اینکه تهدید واقعی یا فوری داشته باشند یا نه، هدف قرار دهند.»

در بخش دیگری از این گزارش با استناد به شهادت سربازان ارتش رژیم اشغالگر قدس آمده است این شهادت‌ها «بی‌توجهی به جان فلسطینیان و فرهنگ نظامی‌ای را نشان می‌دهد که در آن از فلسطینیان انسانیت زدایی شده و آنها را با “تروریست‌ها” یکی دانسته و کشتار غیرنظامیان را بی‌اهمیت جلوه می‌دهد.»

کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل متحد درباره اراضی اشغالی فلسطین همچنین نیرو‌های نظامی رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایات علیه بشریت در کرانه باختری متهم کرد و مواردی مانند «نابودی، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی» را برشمرد. بر پایه این گزارش، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶، ۲۵۴ فلسطینی در حملات هوایی در کرانه باختری به شهادت رسیده‌اند، در حالی که این رقم بین سال‌های ۲۰۰۸ تا پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تنها ۶ نفر بود.

وزارت بهداشت غزه نیز در تازه‌ترین آمار خود اعلام کرد از آغاز حملات رژیم صهیونیستی به این باریکه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۷۴ هزار و ۵۶۱ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۷۵ هزار و ۷۵۹ نفر زخمی شده‌اند.

در واکنش به این گزارش، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی آن را «سندی تبلیغاتی و دور از واقعیت» خواند و رد کرد.