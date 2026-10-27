بعد از صدور رای مصاف برگزار نشده ملوان و تراکتور از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، جدول لیگ برتر دست خوش تغییراتی شد و تراکتور یک پله سقوط کرد.

جوان آنلاین: کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بعد از بررسی حواشی مصاف برگزار نشده ملوان برابر تراکتور در هفته نهم لیگ برتر، رای به ۳-۰ شدن این بازی به سود ملوان داد و از طرف دیگر به خاطر حواشی ورزشگاه سیروس قایقران انزلی، دو امتیاز از ملوان کم کرد. حالا بعد از این رای، جدول لیگ برتر که دچار تغییراتی شده به این شرح است:

۱- پرسپولیس ۲۰ امتیاز (تفاضل ۱۳)

۲- سپاهان ۲۰ امتیاز (تفاضل ۱۱)

۳- استقلال ۲۰ امتیاز (تفاضل ۹)

۴- تراکتور ۲۰ امتیاز (تفاضل ۷) - تراکتور یک پله نسبت به جدول قبل سقوط کرد.

۵- فولاد ۱۹ امتیاز

۶- آلومینیوم ۱۴ امتیاز

۷- خیبر ۱۴ امتیاز

۸- فجرسپاسی ۱۴ امتیاز

۹- گل‌گهر ۱۳ امتیاز

۱۰- چادرملو ۱۳ امتیاز

۱۱- نساجی ۱۱ امتیاز

۱۲- ملوان ۱۰ امتیاز (تفاضل ۱-) - ملوان یک پله نسبت به جدول قبل صعود کرد.

۱۳- پیکان ۱۰ امتیاز (تفاضل ۳-)

۱۴- استقلال خوزستان ۹ امتیاز

۱۵- ذوب‌آهن ۸ امتیاز

۱۶- شمس‌آذر ۷ امتیاز

۱۷- صنعت‌نفت آبادان ۷ امتیاز

۱۸- مس شهربابک ۵ امتیاز