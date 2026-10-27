علیرضا مهمدی به نقره بسنده کرد

علیرضا مهمدی کشتی‌گیر وزن ۸۷ کیلوگرم کشورمان برابر حریف بلغارستانی شکست خورد و به مدال نقره رسید.

جوان آنلاین: در آخرین روز از مسابقات جهانی کشتی فرنگی، در وزن ۸۷ کیلوگرم، علیرضا مهمدی در مرحله فینال به مصاف سمن نوویکوف قهرمان المپیک از بلغارستان رفت که با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب شد و به مدال نقره رسید.

مهمدی در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر تسوگتباتار از مغولستان را مغلوب کرد، وی در ادامه مقابل آرکادیوسازا کولینیج از لهستان با نتیجه ۵ بر صفر به پیروزی رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. مهمدی

در یک چهارم نهایی با نتیجه ۸ بر ۵ یاروسلاو فیلچاکوف از اوکراین را شکست داد. وی در مرحله نیمه نهایی مقابل گوورگ تادئوسیان از ارمنستان با نتیجه ۱۰ بر ۱ به پیروزی رسید.

تاکنون غلامرضا فرخی، فردین هدایتی و دانیال سهرابی موفق به کسب مدال طلا شدند.