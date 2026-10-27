دادستان عمومی و انقلاب تهران، در بازدید از پلیس راهور تهران بزرگ، بر برخورد قانونی و بدون اغماض با رانندگان متخلف، به‌ویژه مرتکبان پلاک‌مخدوشی، حرکات مارپیچ، سرعت‌های غیرمتعارف و رانندگی‌های حادثه‌ساز تأکید کرد.

جوان آنلاین: علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، به همراه جمعی از معاونان خود از پلیس راهور تهران بزرگ بازدید کرد و ضمن حضور در بخش‌های مختلف این مجموعه و مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک از نزدیک در جریان اقدامات و مأموریت‌های پلیس در مدیریت ترافیک پایتخت قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، در جریان این بازدید سرهنگ مجید رنجبر رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک گزارشی از نحوه نظارت بر وضعیت معابر، پایش تردد خودروها، شناسایی تخلفات و هماهنگی با نیرو‌های مستقر در سطح شهر ارائه کرد. در ادامه نیز نشست مشترکی با حضور دادستان تهران، معاونان قضایی، رئیس و مسئولان پلیس راهور تهران بزرگ برگزار شد که در آن مهم‌ترین چالش‌های ترافیکی پایتخت و راهکار‌های مقابله با تخلفات حادثه‌ساز بررسی شد.

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست مشترک با رئیس و مسئولان پلیس راهور تهران بزرگ ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مأموران راهور در مدیریت ترافیک و خدمت‌رسانی به شهروندان، بر ضرورت تقویت همکاری‌های قضایی و انتظامی برای ارتقای ایمنی معابر، کاهش تصادفات و برخورد مؤثر با تخلفات حادثه‌ساز تأکید کرد.

صالحی با اشاره به حضور مستمر مأموران پلیس در معابر، تقاطع‌ها و بزرگراه‌ها، حتی در شرایط نامساعد جوی و موقعیت‌های دشوار تلاش‌های آنها را شایسته قدردانی دانست و گفت: خدمات پلیس در زندگی روزمره مردم نقش اساسی دارد و مأمورانی که ساعت‌ها در سرما، گرما، باران و برف به مردم خدمت می‌کنند وظیفه‌ای مهم و ارزشمند بر عهده دارند.

وی با تأکید بر اینکه مأموریت‌های پلیس به‌طور مستقیم با زندگی و امنیت شهروندان گره خورده است از کارکنان پلیس راهور خواست در ارائه خدمات، تکریم مردم، صداقت، مسئولیت‌پذیری و خدمت‌رسانی بدون منت را همواره در اولویت قرار دهند.

دادستان تهران با اشاره به رفتار‌های پرخطر برخی رانندگان در معابر پایتخت از جمله حرکات مارپیچ، سرعت‌های غیرمتعارف و رانندگی‌های نمایشی در ساعات شب، این اقدامات را تهدیدی جدی برای نظم عمومی و جان شهروندان دانست. این قبیل حوادث را نباید صرفاً تصادفاتی عادی تلقی کرد چراکه برخی از این رفتار‌ها می‌تواند به جراحات شدید، قطع عضو و از دست رفتن جان شهروندان از جمله کودکان منجر شود.

صالحی با تأکید بر ضرورت برخورد سریع، دقیق و بازدارنده با این افراد، از پلیس خواست تخلفات را به‌صورت کامل مستندسازی و ابعاد مختلف آن را ثبت کند تا زمینه رسیدگی مؤثر قضایی فراهم شود.

وی همچنین از سرپرست دادسرای ناحیه ۳۶ تهران خواست رسیدگی به این پرونده‌ها را با جدیت دنبال کند و افزود: هرچند اصل بر استفاده از مجازات متناسب با شرایط پرونده است در مواردی که ضرورت قانونی داشته باشد معرفی متهمان به زندان نیز باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه رفتار‌های پرخطر به سلب آسایش شهروندان یا وقوع حوادث منجر به جرح یا فوت بینجامد، با مرتکبان در چارچوب قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

دادستان تهران رانندگی بدون گواهینامه معتبر را نیز از مصادیق رفتار‌های تهدیدکننده امنیت عمومی دانست و بر برخورد جدی و سریع با این تخلف تأکید کرد.

صالحی همچنین با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در کاهش تصادفات و تلفات رانندگی، خواستار افزایش آگاهی عمومی درباره ضرورت استفاده از کلاه ایمنی برای موتورسواران و سرنشینان، بستن کمربند ایمنی و رعایت مقررات رانندگی شد.

وی با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از آسیب‌های ناشی از تصادفات متوجه سر افراد است ارتقای فرهنگ استفاده از تجهیزات ایمنی را از عوامل مؤثر در کاهش تلفات دانست.

صالحی با اشاره به گسترش دوردور‌های شبانه در برخی معابر تهران خواستار برنامه‌ریزی هدفمند برای ساماندهی این وضعیت شد.

وی با بیان اینکه این رفتار‌ها علاوه بر ایجاد مزاحمت برای شهروندان می‌تواند مانع دسترسی به‌موقع خودرو‌های امدادی به محل حوادث و مراکز درمانی شود، تصریح کرد: باید از عادی‌شدن ناهنجاری‌های ترافیکی در معابر شهری جلوگیری کرد.

صالحی از مسئولان پلیس راهور خواست با همکاری دادسرای ناحیه ۳۶ طرحی جامع، دقیق و منطبق با قانون برای مقابله با این معضل تهیه کنند و گفت این برنامه باید ظرف ۲۰ روز تدوین شود تا پس از بررسی زمینه اجرای آن فراهم شود و دستگاه قضایی از اقدامات قانونی پلیس برای اجرای این طرح حمایت می‌کند.

لزوم همکاری شهروندان برای اتصال دوربین‌های مداربسته به سامانه پلیس

دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نقش دوربین‌های مداربسته در ارتقای امنیت عمومی و مدیریت ترافیک، از شهروندان و مراکز دارای تجهیزات نظارتی خواست برای استفاده از ظرفیت این دوربین‌ها با پلیس همکاری کنند.

وی اظهار کرد: پلیس برای تأمین امنیت شهروندان و ارائه خدمات بهتر به مردم فعالیت می‌کند و انتظار می‌رود ظرفیت دوربین‌های مداربسته موجود، در چارچوب ضوابط قانونی، در اختیار پلیس قرار گیرد و به سامانه‌های مربوط متصل شود.

صالحی تأکید کرد: هر جا برای تأمین امنیت مردم و بهبود ارائه خدمات به دستورات قانونی نیاز باشد دستگاه قضایی اقدامات لازم را انجام خواهد داد تا پلیس بتواند از ظرفیت‌های موجود به نحو مطلوب استفاده کند.

ضرورت اجرای توقیف الکترونیکی برای جلوگیری از انباشت خودرو‌ها

دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود، ساماندهی خودرو‌های توقیفی و جلوگیری از انباشت مجدد وسایل نقلیه در پارکینگ‌ها را ضروری دانست و از اقدامات انجام‌شده برای تعیین تکلیف خودرو‌های رسوبی قدردانی کرد.

وی با اشاره به تعیین تکلیف تعداد ۸۲۷۶۴ خودرو و موتور سیکلت رسوبی و همچنین ۵۶۷۰ خودروی رها شده در خیابان‌ها که از ابتدای شروع طرح تا پایان سال ۱۴۰۴ انجام شده است، این اقدام را گامی مهم دانست و تأکید کرد باید با اصلاح فرایند‌ها و اجرای دقیق مقررات از تکرار انباشت خودرو‌ها جلوگیری شود موضوعی که علاوه بر تحمیل هزینه به مردم، می‌تواند به تضییع حقوق عمومی و بیت‌المال منجر شود.

صالحی اجرای دستورالعمل ساماندهی فرایند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه را مورد تأکید قرار داد و خواستار پیگیری جدی اجرای توقیف الکترونیکی شد.

وی با اشاره به اینکه با وجود گذشت ۳ سال از ابلاغ دستورالعمل مربوط این سازوکار هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده است از مسئولان مربوط خواست موانع اجرایی آن را برطرف کنند.

دادستان تهران همچنین بر توسعه طرح توقیف ساعتی خودرو‌های متخلف تأکید کرد و آن را از راهکار‌های قابل استفاده برای کاهش ورود خودرو‌ها به پارکینگ‌ها، کاهش هزینه‌های شهروندان و پیشگیری از انباشت وسایل نقلیه دانست.

اولویت‌بندی نقاط حادثه‌خیز برای کاهش تصادفات پایتخت

صالحی با اشاره به شناسایی نقاط حادثه‌خیز در تهران، بر ضرورت اولویت‌بندی این نقاط براساس میزان و شدت تصادفات تأکید کرد و خواستار تهیه فهرستی مشخص از نقاط پرخطر، تعیین اولویت برای اصلاح آنها و تدوین برنامه زمان‌بندی‌شده برای رفع مشکلات شد و گفت: با توجه به محدودیت منابع و اعتبارات، لازم است ابتدا نقاطی که بیشترین خطر را برای شهروندان دارند در دستور کار قرار گیرند.

دادستان تهران همچنین اعلام کرد دستگاه قضایی آمادگی دارد برای پیگیری وظایف قانونی دستگاه‌های مسئول از جمله شهرداری، مجموعه‌های مرتبط با راه و شهرسازی و اداره برق و…همکاری لازم را انجام دهد.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری مصوبات و هماهنگی میان دستگاه‌ها، خواستار ارائه گزارش دقیق از نقاط حادثه‌خیز و اقدامات موردنیاز برای اصلاح آنها شد.

پلاک مخدوشی موضوعی فراتر از یک تخلف ترافیکی

وی با اشاره به جرم‌بودن مخدوش‌کردن و دستکاری پلاک وسایل نقلیه افزود: این اقدام در قانون دارای مجازات حبس است و پلیس و دستگاه قضایی با مرتکبان آن قاطعانه و بدون اغماض برخورد می‌کنند. موارد گزارش‌شده نیز در دستگاه قضایی با جدیت پیگیری شده است.

صالحی درباره افرادی که برای ورود به محدوده طرح ترافیک یا فرار از جریمه، پلاک خودروی خود را می‌پوشانند، تصریح کرد: پوشاندن پلاک تخلف است و پلیس مطابق ضوابط قانونی با این افراد برخورد می‌کند؛ همچنین حسب مورد، اعمال جریمه و سایر اقدامات قانونی قابل اجرا خواهد بود.

دادستان تهران با اشاره به دستکاری، پوشاندن و مخدوش‌کردن پلاک وسایل نقلیه این موضوع را از محور‌های مهم در حوزه پیشگیری و مقابله با جرم دانست و اظهار کرد که مخدوش‌کردن پلاک در برخی موارد می‌تواند زمینه پنهان‌ماندن هویت خودرو‌های مورد استفاده در ارتکاب جرائم خاص و خشن، از جمله سرقت‌های مسلحانه و آدم‌ربایی، را فراهم کند.

صالحی از مسئولان پلیس خواست با حساسیت بیشتری این تخلفات را پیگیری کنند و با مستندسازی موارد کشف‌شده، زمینه رسیدگی قانونی و برخورد مؤثر با مرتکبان را فراهم آورند.

پیگیری تخلفات دستگاه‌ها و اصلاح مقررات مربوط به سکو‌های حمل‌ونقلدادستان تهران با اشاره به برخی موانع و ناهماهنگی‌های بین‌دستگاهی در اجرای مأموریت‌های پلیس راهور، از مسئولان خواست موارد را به دادستانی اعلام کنند تا تکالیف قانونی دستگاه‌های مربوط پیگیری شود.

وی همچنین بر لزوم بررسی مقررات حاکم بر سکو‌های حمل‌ونقل تأکید کرد و گفت با توجه به گسترش استفاده از این خدمات، باید خلأ‌های قانونی احتمالی شناسایی و برای اصلاح مقررات اقدام شود.

صالحی با اشاره به فعالیت رانندگان خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها در این سکوها، برخورداری از گواهینامه معتبر و بیمه را از الزامات ضروری دانست و خواستار برگزاری نشست با شرکت‌ها و سکو‌های مربوط برای تأکید بر رعایت ضوابط قانونی شد. وی پیگیری این موضوع را به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرای تهران واگذار کرد.

دادستان تهران همچنین خواستار برگزاری نشست با دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از بازگشت موتورسیکلت‌ها و خودرو‌های فرسوده به چرخه تردد پس از اوراق‌شدن شد.

صالحی با اشاره به تأثیر برخی ساخت‌وساز‌ها بر افزایش بار ترافیکی و ایجاد مشکلات برای ساکنان، بر ضرورت توجه دقیق به تکالیف قانونی و استعلام‌های مرتبط پیش از صدور مجوز‌های لازم تأکید کرد.

وی خواستار بررسی آثار ترافیکی پروژه‌ها و جلوگیری از تصمیم‌هایی شد که می‌تواند موجب افزایش مشکلات شهروندان، مصرف بی‌رویه انرژی و نارضایتی عمومی شود.

دادستان تهران همچنین توسعه خدمات غیرحضوری پلیس را اقدامی مؤثر در کاهش هزینه‌ها و مراجعات مردم دانست و از مسئولان راهور خواست تا حد امکان، ارائه خدمات را به‌صورت الکترونیکی انجام دهند و خدمات حضوری را به موارد ضروری محدود کنند.

تأکید بر آموزش عمومی و رعایت نکات ایمنی

دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت افزایش آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی عمومی درباره ایمنی ترافیک تأکید کرد و گفت فرهنگ‌سازی مستمر می‌تواند نقش مؤثری در افزایش استفاده از کمربند ایمنی و کلاه ایمنی داشته باشد.

وی با اشاره به افزایش توجه بخشی از شهروندان به استفاده از تجهیزات ایمنی، خواستار تداوم برنامه‌های آموزشی پلیس برای ارتقای آگاهی عمومی شد و از والدین خواست از در اختیار قراردادن وسایل نقلیه به فرزندان فاقد گواهینامه یا افرادی که شرایط قانونی رانندگی را ندارند، خودداری کنند و هشدار داد که واگذاری آگاهانه وسیله نقلیه به فردی فاقد صلاحیت و مجوز و ارتکاب جرم توسط ایشان ممکن است برای واگذار کننده نیز مسئولیت قانونی ایجاد کند.

صالحی بر ضرورت بررسی سلامت فنی خودرو پیش از سفر، به‌ویژه وضعیت ترمز‌ها و لاستیک‌ها، نیز تأکید کرد.

دادستان تهران در پایان با قدردانی مجدد از تلاش‌های مأموران پلیس راهور، حمایت دستگاه قضایی از اقدامات قانونی این مجموعه را اعلام کرد و بر تداوم همکاری‌ها برای حفظ حقوق شهروندان، کاهش تخلفات حادثه‌ساز و ارتقای ایمنی ترافیک پایتخت تأکید کرد.

سرپرست دادسرای ناحیه ۳۶ تهران: همکاری قضایی با پلیس برای رفع موانع اجرایی ادامه دارد

مهرنیا، سرپرست دادسرای ناحیه ۳۶ تهران نیز در این نشست با اشاره به حجم و گستردگی مأموریت‌های پلیس راهور، از اقدامات این مجموعه در مدیریت ترافیک و انجام مأموریت‌ها در شرایط دشوار قدردانی کرد.

وی با اشاره به پیگیری موضوع خودرو‌های فرسوده و رهاشده و برگزاری نشست‌های تخصصی در این زمینه، اعلام کرد که اقدامات لازم برای ساماندهی این خودرو‌ها در حال انجام است و نتایج آن متعاقباً ارائه خواهد شد.

سرپرست دادسرای ناحیه ۳۶ تهران همچنین بر اهمیت تعامل مستمر میان پلیس و دستگاه قضایی در رسیدگی به تخلفات، مقابله با جعل و مخدوش‌کردن پلاک و رفع موانع قانونی و اجرایی تأکید کرد و خواستار تقویت ارتباطات سیستمی میان مجموعه‌های مرتبط برای تسریع در پیگیری پرونده‌ها شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ: خدمات ترافیکی در شرایط دشوار نیز متوقف نشد

سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ نیز گزارشی از عملکرد این مجموعه در حوزه مدیریت ترافیک، کنترل تخلفات، رسیدگی به تصادفات، ارائه خدمات به شهروندان و اجرای طرح‌های عملیاتی ارائه کرد.

وی با اشاره به شرایط ویژه ناشی از جنگ‌ها و حوادث اخیر از جمله جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه، گفت که پلیس راهور در کنار سایر واحد‌های انتظامی و تحت فرماندهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به انجام مأموریت‌های خود ادامه داده و ارائه خدمات ترافیکی به شهروندان را متوقف نکرده است.

موسوی‌پور همچنین با اشاره به شهادت چهار تن از کارکنان پلیس راهور تهران بزرگ در حوادث یادشده، بر تداوم مأموریت‌های این مجموعه در مدیریت تردد، کنترل معابر و خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تشریح بخشی از فعالیت‌های روزانه این مجموعه، به نظارت بر ترافیک از طریق مرکز فرماندهی و کنترل، رسیدگی به تخلفات و تصادفات، اجرای طرح‌های انضباط‌بخشی ترافیکی، برخورد با موتورسیکلت‌های متخلف، ساماندهی خودرو‌های رهاشده و توسعه خدمات غیرحضوری اشاره کرد.

وی همچنین از اجرای طرح‌های مشترک با دستگاه قضایی برای برخورد با تخلفات حادثه‌ساز، خودرو‌های مزاحم و سد معبر خبر داد و بر ادامه همکاری با دادسرای ناحیه ۳۶ تهران در اجرای این برنامه‌ها تأکید کرد.

پایش برخط ترافیک تهران با استفاده از دوربین‌ها و سامانه‌های هوشمند

در این بازدید سرهنگ مجید رنجبر، رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، گزارشی از شیوه‌های پایش و مدیریت ترافیک پایتخت ارائه کرد و گفت: که دوربین‌های نظارتی در بخش‌های مختلف شهر، علاوه بر کنترل حجم تردد و شناسایی گره‌های ترافیکی، برای بررسی برخی تخلفات و ارزیابی عملکرد نیرو‌های مستقر در معابر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

رنجبر بیان کرد: اطلاعات دریافتی از دوربین‌ها، سامانه‌های نقشه و موقعیت‌یاب و ارتباط مستقیم با واحد‌های میدانی، امکان شناسایی سریع‌تر محل‌های پرترافیک و اعزام نیرو‌های نزدیک به محل را فراهم می‌کند.

وی همچنین به هماهنگی با سامانه‌های مسیریابی در زمینه اطلاع‌رسانی درباره انسداد معابر و رویداد‌های مؤثر بر ترافیک اشاره کرد و گفت که تحلیل وضعیت ورودی‌های تهران در روز‌های عادی و پیش از تعطیلات نیز برای توزیع مناسب نیرو‌ها و مدیریت تردد انجام می‌شود.

در ادامه این بازدید بر ضرورت تقویت هماهنگی میان پلیس راهور و دستگاه قضایی، توسعه روش‌های هوشمند مدیریت ترافیک و پیگیری راهکار‌های قانونی برای کاهش تخلفات حادثه‌ساز و ارتقای ایمنی معابر پایتخت تأکید شد.