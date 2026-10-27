نتانیاهو احزاب عرب را به تلاش برای «ربودن آرا» متهم کرد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جریان انتخابات بار دیگر به احزاب عرب حمله لفظی کرد و مدعی شد که آنها در تلاش برای دستکاری نتایج انتخابات هستند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه و هم‌زمان با برگزاری انتخابات این رژیم، احزاب عرب را به تلاش برای «ربودن انتخابات» متهم کرد.

به گزارش مهر، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پس از انداختن رأی خود به صندوق، بار دیگر حملات خود به احزاب عرب را از سر گرفت و مدعی شد: «آن‌ها تلاش می‌کنند انتخابات را بدزدند.»

این اظهارات پس از انتشار گزارش‌هایی درباره بازداشت افرادی مطرح شد که پاکت‌هایی حاوی پول نقد همراه داشتند.

مسئولان انتخاباتی اعلام کردند این افراد هنوز به حوزه‌های رأی‌گیری نرسیده بودند و در نزدیکی محل سکونتشان بازداشت شدند. آنها افزودند که این موضوع در دست بررسی است.

این انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که نتانیاهو برای حفظ قدرت سیاسی خود تلاش می‌کند و با رقابت فشرده‌ای روبه‌روست و عملکرد او پس از عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳، جنگ‌ها علیه غزه و ایران و افزایش انزوای بین‌المللی رژیم صهیونیستی از محور‌های اصلی رقابت انتخاباتی است.