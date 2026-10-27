تمجید پوتین از نقش رهبر شهید انقلاب در تأسیس مجمع صادرکنندگان گاز

رئیس‌جمهور روسیه در هشتمین نشست سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز با استقبال از سخنان مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم مقابله جمعی این کشور‌ها با تحریم‌های یکجانبه، گفت: آیت‌الله سید علی خامنه‌ای تأثیر بسیار زیادی در تأسیس این مجمع داشته است.

جوان آنلاین: ولادیمیر پوتین سه‌شنبه در سخنانی در این نشست که با حضور رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و برخی سران و مقامات بلندپایه کشور‌های صادرکننده گاز در مسکو برگزار شد، رسیدگی کشور‌های عضو این مجمع به موضوع محدودیت‌های یکجانبه را خواستار شد.

به گزارش ایرنا، وی از اعضای این سازوکار همکاری خواست که با تحریم‌های یکجانبه غرب علیه کشور‌های دارنده منابع انرژی که به رقابتی ناعادلانه منجر شده است، مقابله کنند.

رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به سخنان همتای ایرانی خود در این نشست، خطاب به پزشکیان گفت: سخنان شما درباره تأثیر منفی تحریم‌های غیرقانونی در بخش انرژی مبتنی بر واقعیت است چرا که این تحریم‌ها پیامد‌های منفی در پی دارد و این پیامد‌ها نه تنها متوجه مصرف‌کنندگان است بلکه تولیدکنندگان را نیز در بر می‌گیرد.

پوتین همچنین ضمن تأکید بر لزوم پایبندی کشور‌های جهان به اصول زیست‌محیطی، بر ضرورت جلوگیری از سوء استفاده از این اصول در راستای منافع کشور‌های خاص در جهان تأکید کرد.

رئیس‌جمهور روسیه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تا سال ۲۰۵۰ میلادی، تقاضای جهانی برای گاز به ۵.۵ تریلیون متر مکعب در سال خواهد رسید و عرضه بین‌المللی نیز حدود ۱.۵ برابر افزایش خواهد یافت.

وی یادآور شد: تنها در سال ۲۰۲۵ میلادی، مصرف جهانی گاز ۱.۲ درصد رشد داشته و به ۴.۲ تریلیون متر مکعب رسیده است.

پوتین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحریم‌های ضدروسی اروپا گفت: اروپا با روی‌گردانی از منابع انرژی روسیه، به صنعت و بخش اجتماعی خود ضربه می‌زند.

وی افزود: اروپا با رد منابع انرژی روسیه و فسخ قرارداد‌های بلندمدت، به صنعت و حوزه اجتماعی خود آسیب می‌رساند؛ یک ضرب‌المثل روسی وجود دارد: برای فرد دیگری چاه نکن، وگرنه ممکن است خودت در آن بیافتی؛ دقیقاً همین اتفاق امروز در کشور‌های اتحادیه اروپا رخ داده است.

هشتمین نشست سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز روز سه‌شنبه پنجم آبان با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و جمع دیگری از سران و مقامات بلندپایه کشور‌های عضو و ناظر این مجمع در مسکو برگزار شد. دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا در ارتباط ویدئوکنفرانس در این اجلاس مواضع کشور خود را بیان کرد.

سخنان آغازین پزشکیان رئیس‌جمهور نیز با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران همراه بود؛ وی در این باره گفت: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره) با ابتکار و حمایت‌های خود در تقویت مجمع کشور‌های صادرکننده گاز نقش بسزایی ایفا کردند.

الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، امارات متحده عربی و ونزوئلا ۱۲ عضو اصلی این مجمع هستند.

آنگولا، جمهوری آذربایجان، عراق، مالزی، موریتانی، موزامبیک، پرو و سنگال نیز کشور‌های ناظر آن هستند.

در این نشست قرار است سران کشور‌ها و رؤسای هیأت‌های شرکت‌کننده درباره نقش گاز طبیعی در تأمین امنیت انرژی جهانی و همچنین راهکار‌های تقویت هرچه بیشتر همکاری‌ها برای تضمین عرضه مطمئن این سوخت به بازار‌های جهانی گفت‌و‌گو کنند.

بنا بر اعلام کرملین، انتظار می‌رود در پایان این نشست، بیانیه‌ای به تصویب برسد.