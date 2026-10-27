کد خبر: 1387183
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تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۹
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رئیس سابق موساد: ترور رهبر ایران اشتباهی فاحش بود؛ به سختی شکست خوردیم

یقث رئیس سابق موساد ترور رهبر ایران را اشتباهی فاحش خواند و گفت که تل آویو در برابر ایران شکست راهبردی سنگینی خورد و این ترور هیچ دستاوردی نداشت.

جوان آنلاین: تامیر پاردو، رئیس پیشین موساد، صبح امروز به‌ شدت از سیاست سرکردگان سیاسی رژیم صهیونیستی در قبال پرونده ایران انتقاد کرد و اقدامات اخیر را «شکستی راهبردی و سنگین» برای تل‌آویو توصیف کرد.

پاردو در پادکست «All-In» با اجرای گای پلیگ، روزنامه‌نگار اسرائیلی شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به ترور حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، در آغاز تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه گذشته اشاره کرد و این اقدام را «اشتباهی فاحش» دانست که هدف عملیات را تضعیف کرد.

وی با تاکید بر اینکه این ترور در خدمت اهداف بلندمدت اسرائیل نیست، افزود که هرکس تصور کند که کنار زدن یک رهبر به معنای فروپاشی یک کشور و تضعیف توانایی‌های آن است، کاملاً در اشتباه است.

به گفته پاردو، حمله به رهبری ایران سابقه‌ای خطرناک را ایجاد کرد و راه را برای انتقام‌گیری در نسل‌های آینده باز کرد.

پاردوهدف از این حملات را سرنگونی نظام ایران خواند و در عین حال تاکید کرد که تل آویو به هیچ‌چیز دست نیافت. وی افزود که اقدام نظامی و عملیاتی اسرائیل به هدف اصلی خود نرسید و حمله به عالی‌ترین سطوح رهبری ایران نیز به فروپاشی نظام منجر نشد.

رئیس پیشین موساد همچنین توضیح داد که عملیات در ایران نتیجه‌ای کاملاً معکوس با آنچه برنامه‌ریزی شده بود، به بار آورد و توازن قدرت داخلی در این کشور را برهم زد.

وی افزود: اتفاقی که ما آغاز کردیم، قدرت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به سطحی بسیار بالاتر از گذشته رساند. ما بدون آنکه بدانیم چه کسی قدرت بیشتری به دست خواهد آورد، توازن را برهم زدیم؛ و کسی که قدرت را به دست گرفت [حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر فعلی انقلاب اسلامی ایران]، بسیار خطرناک‌تر بود.

پیش از این نیز یائیر گولان، رئیس حزب دموکرات‌های رژیم صهیونیستی اذعان کرد که ترور حضرت آیت الله خامنه‌ای اشتباه بود و خدمتی به منافع اسرائیل نکرد.

تامیر پاردو، ۷۳ ساله، از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ ریاست موساد را بر عهده داشت و در مجموع ۳۶ سال به‌ طور پیوسته عضو موساد بوده است. وی پس از پایان دوران فعالیتش در موساد، ریاست یک شرکت فعال در حوزه فناوری پیشرفته را بر عهده گرفت که در زمینه ارائه راهکارهای دفاعی برای مقابله با نفوذهای سایبری فعالیت می‌کند.

برچسب ها: موساد ، رئیس موساد ، رهبر انقلاب
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