آماری هولناک از کشتار زنان در غزه و کرانه باختری به دست اشغالگران

منابع فلسطینی اعلام کردند که رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ زن را در نوار غزه و ۲۸ زن دیگر را در کرانه باختری اشغالی به شهادت رسانده است.

جوان آنلاین: سازمان مرکزی آمار فلسطین و وزارت امور زنان این کشور اعلام کردند که رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ زن را در نوار غزه و ۲۸ زن دیگر را در کرانه باختری اشغالی به شهادت رسانده است.

این آمار در بیانیه مشترکی به مناسبت روز ملی زن فلسطینی اعلام شد.

بر اساس این بیانیه، شمار زنان فلسطینی تا پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر رسیده بود که ۴۹ درصد از جمعیت فلسطین را تشکیل می‌دهند. از این تعداد، یک میلیون و ۶۹۰ هزار نفر در کرانه باختری اشغالی و یک میلیون و ۶۰ هزار نفر در نوار غزه زندگی می‌کنند.

سازمان مرکزی آمار فلسطین و وزارت امور زنان تاکید کردند که از آغاز آخرین جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ زن در این منطقه شهید شده‌اند. این جنگ بیش از دو سال ادامه داشت و با توافق آتش‌بسی پایان یافت که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ اجرایی شد؛ بااین‌حال، نیروهای اشغالگر همچنان این توافق را نقض می‌کنند.

بر اساس این بیانیه، بیش از ۹ هزار نفر از زنان شهید، مادر بوده‌اند و ۴۲ زن خبرنگار نیز در میان قربانیان قرار دارند.

همچنین زنان فلسطینی حدود ۱۴ درصد از مجموع مجروحان نوار غزه را تشکیل می‌دهند؛ شمار مجروحان تا ۱۲ اکتبر جاری به ۱۷۵ هزار و ۴۱۶ نفر رسیده است.

سازمان مرکزی آمار فلسطین و وزارت امور زنان در ادامه بیانیه خود اشاره کردند که تجاوز اشغالگران تغییراتی در ساختار خانواده‌های فلسطینی ایجاد کرده است؛ به‌طوری‌که ۲۸ هزار و ۵۶۰ زن همسران خود را از دست داده‌اند. همچنین سهم خانواده‌هایی که در نوار غزه سرپرستی آنها بر عهده زنان است، از ۱۲ درصد پیش از جنگ به حدود ۱۸ درصد تا اکتبر ۲۰۲۵ افزایش یافته است.

در حوزه سلامت نیز، حدود ۵۰ هزار زن باردار فلسطینی با خطرات فزاینده‌ای روبرو هستند. بر اساس این بیانیه، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۱۲ هزار مورد سقط جنین در نوار غزه ثبت شده است.

در کرانه باختری اشغالی نیز سازمان مرکزی آمار فلسطین و وزارت امور زنان اعلام کردند که از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، ۲۸ زن فلسطینی به شهادت رسیده‌اند. این آمار بخشی از مجموع یک‌هزار و ۲۱۶ فلسطینی است که در حملات نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری به شهادت رسیده‌اند.

بر اساس همین بیانیه، نرخ بیکاری زنان در نوار غزه در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به ۹۲ درصد رسید؛ این رقم در کرانه باختری اشغالی ۳۱ درصد بود.