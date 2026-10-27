کد خبر: 1387179
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تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۱
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تبلیغات روی خودروها بدون مجوز راهور ممنوع است

جوان آنلاین: رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا اعلام کرد:بغل‌نویسی خودروها بدون مجوز ممنوع است.

جوان آنلاین: سرهنگ داوود شکیبایی، رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا، در تشریح ضوابط بغل‌نویسی و تبلیغات روی وسایل نقلیه گفت: بر اساس ماده ۲۰۷ آیین‌نامه مربوط، نصب هرگونه علائم و پلاک‌های متفرقه و همچنین الصاق، نصب یا نقش هر نوع آگهی، نوشته، عکس، عبارت و ترسیم نقوش روی شیشه‌ها و بدنه داخلی یا خارجی وسایل نقلیه به‌منظور تجارت، تبلیغات، نمایش و موارد مشابه ممنوع است؛ ازاین‌رو، هرگونه بغل‌نویسی خودروها باید در چارچوب ضوابط قانونی و با دریافت مجوز از پلیس راهور انجام شود.

وی با اشاره به سازوکار صدور مجوز بغل‌نویسی خودروها اظهار کرد: شرکت‌هایی که فعالیت تبلیغاتی آن‌ها در سطح کشور انجام می‌شود، باید برای دریافت مجوز به پلیس راهور فراجا در شهرک آزمایش مراجعه کنند و درخواست خود را به همراه فرم‌ها و مدارک موردنیاز ارائه دهند. پس از بررسی مدارک و تأیید کارشناسان، مجوز بغل‌نویسی برای آن‌ها صادر خواهد شد.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا افزود: چنانچه فعالیت تبلیغاتی یک شرکت صرفاً در محدوده یک استان انجام شود، پلیس راهور همان استان می‌تواند مجوز مربوط را صادر کند؛ بنابراین، محدوده فعالیت شرکت، مبنای تعیین مرجع صدور مجوز خواهد بود.

سرهنگ شکیبایی با تأکید بر اینکه هیچ وسیله نقلیه‌ای بدون مجوز حق انجام تبلیغات ندارد، تصریح کرد: صدور مجوز تبلیغات روی خودروها با توجه به نوع وسیله نقلیه و ابعاد مشخص‌شده برای آن انجام می‌شود. برای هر گروه از وسایل نقلیه، ابعاد و ضوابط خاصی تعریف شده است و شرکت‌ها موظف‌اند تبلیغات خود را صرفاً در محدوده ابعادی مورد تأیید پلیس اجرا کنند.

وی ادامه داد: محتوای تبلیغات نیز محدود به نام و نشان تجاری شرکت است. شرکت‌ها می‌توانند نام برند خود را به زبان فارسی درج کنند و از آرم و نشان تجاری خود استفاده کنند؛ اما استفاده از تصاویر افراد مشهور، از جمله بازیگران، فوتبالیست‌ها و سایر چهره‌های شناخته‌شده در تبلیغات روی خودروها مطلقاً ممنوع است. تبلیغات باید صرفاً شامل نام و نشان شرکت و مطابق ابعاد تعیین‌شده در مجوز صادرشده باشد.

تبلیغات غیرمجاز و خارج از ابعاد مصوب، عامل حواس‌پرتی و بروز حوادث

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با اشاره به حساسیت پلیس نسبت به بغل‌نویسی خودروها گفت: این ضوابط با هدف حفظ نظم ترافیکی و پیشگیری از حوادث وضع شده‌اند؛ چراکه برخی نوشته‌ها، تصاویر و نقش‌ونگارهای به‌کاررفته روی خودروها می‌توانند موجب حواس‌پرتی رانندگان و اختلال در نظم ترافیک شوند و در بروز حوادث نقش داشته باشند. در این زمینه نیز آمار و مواردی وجود دارد که ضرورت نظارت و برخورد با تخلفات را نشان می‌دهد.

وی افزود: متأسفانه برخی خودروها بدون دریافت مجوز و خارج از ابعاد تعیین‌شده از سوی پلیس اقدام به تبلیغات می‌کنند و با همان وضعیت در سطح شهرها تردد دارند. این اقدام می‌تواند خطرآفرین باشد و زمینه بروز حوادث رانندگی را فراهم کند؛ به همین دلیل، پلیس با این تخلفات برخورد جدی خواهد داشت.

اعمال قانون، رفع اثر در محل و توقیف سیستمی در صورت تکرار تخلف

سرهنگ شکیبایی با تأکید بر برخورد بدون اغماض با خودروهای دارای تبلیغات غیرمجاز خاطرنشان کرد: مأموران پلیس راهور به‌محض متوقف کردن این خودروها، علاوه بر اعمال قانون، نسبت به رفع اثر تبلیغات غیرمجاز در محل اقدام خواهند کرد. در این شرایط، راننده یا مالک خودرو که همراه وسیله نقلیه حضور دارد، موظف است نسبت به رفع اثر تبلیغات اقدام کند و ادامه تردد خودرو پس از انجام این کار امکان‌پذیر خواهد بود.

وی در پایان هشدار داد: در صورت تکرار تخلف، پلیس علاوه بر برخورد قانونی، وسیله نقلیه را به‌صورت سیستمی توقیف خواهد کرد؛ به این معنا که خدمات مربوط به خودرو در مراکز ارائه‌دهنده خدمات نیز به آن تعلق نخواهد گرفت. بنابراین، شرکت‌ها و مالکان وسایل نقلیه باید پیش از هرگونه تبلیغات روی خودرو، مجوزهای لازم را دریافت کنند و تمام ضوابط مربوط به ابعاد و محتوای تبلیغات را رعایت کنند.

برچسب ها: راهور ، پلیس راهور ، تبلیغات
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