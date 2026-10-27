مدیر اداره رسانه و ارتباطات وزارت امور خارجه قطر سفر هیئت قطری به تهران را در چارچوب تداوم رایزنی با شرکای خود و تلاش‌های میانجیگرانه دانست.

جوان آنلاین: ابراهیم بن سلطان الهاشمی، مدیر اداره رسانه و ارتباطات وزارت امور خارجه قطر مدعی شد: توپ در زمین ایران است تا به اصول امنیت منطقه‌ای پایبندی نشان دهد و حسن نیت خود را اثبات کند. ایران باید به تهدیدهای خود علیه کشورهای منطقه پایان دهد و تنگه هرمز را بازگشایی کند. اظهارات مثبتی از جانب طرف ایرانی درباره سازوکار امنیت منطقه‌ای شنیدیم، اما ایران باید حسن نیت خود را در عمل نیز نشان دهد.

او گفت که قطر و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای راه‌اندازی سازوکار امنیتی منطقه‌ای که حاکمیت کشورهای را در نظر می‌گیرد، آمادگی دارند.

مدیر اداره رسانه و ارتباطات وزارت امور خارجه قطر سفر هیئت قطری به تهران را در چارچوب تداوم رایزنی با شرکای خود و تلاش‌های میانجیگرانه دانست و اعلام کرد: تلاش‌های میانجیگرانه در فضایی مثبت و با هدف کاهش تنش‌ها و پایان دادن به بحران همچنان ادامه دارد. تلاش‌های عربستان و پیمان مکه مکمل تلاش‌های قطر و پاکستان برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها و پایان دادن به خشونت است.

مدیر اداره رسانه و ارتباطات وزارت امور خارجه قطر تصریح کرد: توسعه توانمندی دفاعی ما ارتباطی با بحران خاصی ندارد و اقدامی مستمر برای تقویت بازدارندگی و حمایت از حاکمیت قطر است.