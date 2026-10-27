کد خبر: 1387176
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تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
ورزش » ساير
کاروان خودباور‌ی و اقتدار

دوست‌تان داریم تا همیشه

فریدون حسن

جوان آنلاین: نام کاروانشان «جانفدایان ایران قوی» بود و به راستی هم برازنده این نام بودند. بچه‌های جانباز و توان‌یاب ورزش ایران برای ایران از جان مایه گذاشتند. کسب ۱۰۲ مدال رنگارنگ، آن هم از میدانی که رقبا تا دندان مسلح در آن شرکت کرده بودند، کاری بود کارستان؛ کاری که تنها و تنها از عهده بچه‌های کاروان ایران برمی‌آمد و آمد.
 بچه‌های مدال‌آور و قهرمان ایران کاری کردند که تا همیشه ماندگار خواهد بود. پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا برگ زرینی شد بر تاریخ ورزش ایران، آن هم در روز‌هایی که هشت ماه از دفاع‌مقدس سوم مردم ایران می‌گذرد و بچه‌های جانباز و توان‌یاب اقتدار ایران را به رخ کشیدند. 
امروز خیلی‌ها نشسته‌اند و چرتکه می‌اندازند که اینقدر طلا کمتر گرفته‌ایم و چند پله سقوط کرده‌ایم، اما یادمان باشد که طی هشت ماه گذشته بر ایران عزیزمان چه گذشته است. یادمان نرود که بچه‌های کاروان «جانفدایان ایران قوی» در چه شرایطی آماده حضور در آوردگاه ناگویا شدند. یادمان نرود که کشور‌هایی که همسو با امریکا و رژیم‌صهیونیستی به کشورمان تاختند، حسرت یک مدال ما را دارند و پایین‌تر از ما قرار گرفتند. یادمان نرود که اگر شرایط عادی بود، حتماً بچه‌های توانمند ایران مثل دوره‌های قبل چشم‌ها را بیشتر از این خیره می‌کردند. یادمان نرود که ورزشکار ژاپنی، هندی، ازبک و کره‌جنوبی زیر بمب و موشک نبود و با خیال راحت آماده پاراآسیایی ۲۰۲۶ شد. بله، باید تلاش کرد و جایگاه اصلی را پس گرفت، اما تمام اینها دلیل بر این نمی‌شود که زحمات و تلاش‌های بچه‌های مدال‌آور جانباز و توان‌یاب را نادیده گرفت؛ چه آنها که با مدال‌های رنگارنگشان شادمان کردند و چه آنها که دستشان به مدال نرسید، اما با تمام وجود برای اعتلای نام و پرچم ایران تلاش کردند. 
بچه‌های کاروان «جانفدایان ایران قوی» خواستن و توانستن را معنا کردند. آنها که مانند دماوند استوار بوده و هستند و مانند سرو سرفراز و بلندقامت ایستادند. از بانوان عفیف و افتخارآفرین گرفته تا مردان غیور و بلندهمت، این کاروان به همه ما نشان دادند که خودباوری چگونه می‌تواند اقتدار یک ملت مظلوم و مبعوث‌شده را به جهان نشان دهد. 
بچه‌های جانباز و توان‌یاب ورزش ایران از صمیم قلب و با تمام وجود دوستتان داریم و تا ابد به وجود شما افتخار می‌کنیم.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ایران ، مدال آوران ، قهرمانی
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