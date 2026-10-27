از نبوغ علمی تا مجاهدت در راه اعتلای ایران

جوان آنلاین: شهید دانشمند، سرتیپ دکتر احمد کریمی راهجردی، در ۲۱ خردادماه سال ۱۳۴۸ در شهر مقدس قم دیده به جهان گشود. دوران تحصیل ایشان در یکی از مناطق محروم شهر قم سپری شد. اما استعداد سرشار، هوش کم‌نظیر و پشتکار خستگی‌ناپذیر از همان سال‌های نوجوانی نویدبخش آینده‌ای درخشان برای ایشان بود.

ایشان در سال ۱۳۶۷ موفق به اخذ دیپلم رشته ریاضی و فیزیک از دبیرستان آیت‌الله کاشانی شدند. با این حال، عطش فراوان ایشان برای آموختن و توانایی چشمگیر در فراگیری علوم به همین‌جا محدود نماند. ایشان در شهریورماه همان سال، موفق به دریافت دیپلم علوم تجربی نیز شدند و بدین‌ترتیب، در یک سال تحصیلی دو دیپلم ریاضی و فیزیک و علوم تجربی را کسب کردند، دستاوردی که بیانگر استعداد علمی و اراده استوار ایشان بود.

آغاز مسیر درخشان علمی کشور

شهید کریمی راهجردی پس از پایان دوره متوسطه، در کنکور سراسری گروه علوم تجربی شرکت کردند و بنا بر روایت زندگی علمی ایشان، موفق به کسب رتبه نخست کشور در رشته میکروبیولوژی شدند. این موفقیت ارزشمند، مورد توجه مسئولان وقت آموزش عالی قرار گرفت و جایزه ویژه نفر اول را از وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی، دریافت کردند.

این موفقیت، نقطه آغاز مسیری پربار در عرصه علم و پژوهش بود. ایشان با تکیه بر توان علمی و روحیه پرتلاش خود، تحصیلات دانشگاهی را ادامه دادند و مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را پشت سر گذاشتند تا دانش و تخصص خود را در مسیر پیشرفت کشور به کار گیرند.

تجلی تعهد و خدمت ملی

برای شهید کریمی راهجردی، دانش صرفاً ابزاری برای پیشرفت فردی نبود، بلکه وسیله‌ای برای خدمت به مردم و اعتلای میهن به شمار می‌رفت. ایشان پس از تکمیل تحصیلات خود، در مسیر فعالیت‌های علمی و راهبردی کشور قرار گرفتند و در کنار شهید دانشمند، دکتر محسن فخری‌زاده، به فعالیت و خدمت ادامه دادند.

یکی از مقاطع مهم فعالیت ایشان، دوران همه‌گیری بیماری کرونا بود، دوره‌ای که نیاز کشور به توانمندی‌های علمی و پزشکی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شد. بنا بر روایت ارائه‌شده از فعالیت‌های ایشان، شهید کریمی راهجردی در فرایند ساخت واکسن «فخرا» نقش داشتند؛ تلاشی که در چارچوب ضرورت تقویت ظرفیت‌های علمی و واکسن‌سازی کشور اهمیت ویژه‌ای داشت.

عروج در مسیر ایثار

مسیر زندگی شهید کریمی راهجردی، سرانجام به نقطه‌ای رسید که نام ایشان با مفهوم ایثار و فداکاری پیوند خورد. بنا بر اطلاعات ارائه‌شده درباره زندگی ایشان، در نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴، در جریان جلسه‌ای با حضور شماری از فرماندهان و دیگر شخصیت‌های برجسته، در حمله ایالات متحده امریکا و رژیم صهیونیستی به بیت رهبری، به شهادت رسیدند.

شهادت ایشان، پایانی بر زندگی دنیوی مردی بود که بخش مهمی از عمر خود را در مسیر تحصیل، پژوهش و خدمت سپری کرد. اما یاد و نام انسان‌هایی که علم و توانایی خود را در راه خدمت به جامعه به کار می‌گیرند، در حافظه تاریخی ملت‌ها باقی می‌ماند.

قم، آرامگاه ابدی

بر اساس وصیت ایشان، پیکر مطهر شهید احمد کریمی راهجردی در بهشت معصومه (س) شهر مقدس قم به خاک سپرده شد. شهری که زادگاه ایشان بود و اکنون آرامگاهشان نیز در آن قرار دارد.

زندگی این شهید دانشمند، یادآور پیوند سه ارزش بنیادین، یعنی دانش‌اندوزی، تعهد به میهن و فداکاری در راه آرمان‌هاست. مسیری که از تحصیل در منطقه‌ای محروم آغاز شد و به عرصه‌های عالی علمی و خدمت ملی رسید، می‌تواند برای نسل جوان، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویانی که با دشواری‌های مسیر پیشرفت روبه‌رو هستند، الهام‌بخش باشد.

یاد شهید دانشمند، سردار دکتر احمد کریمی راهجردی گرامی باد. نامی که در روایت زندگی او، تلاش علمی و احساس مسئولیت در برابر میهن در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. روحش شاد، یادش جاودان و راهش پررهرو باد.