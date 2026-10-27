کد خبر: 1387175
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
ایثار و مقاومت » اخبار كلی

از نبوغ علمی تا مجاهدت در راه اعتلای ایران

1 شهید دانشمند، سرتیپ دکتر احمد کریمی راهجردی، در ۲۱ خردادماه سال ۱۳۴۸ در شهر مقدس قم دیده به جهان گشود

جوان آنلاین: شهید دانشمند، سرتیپ دکتر احمد کریمی راهجردی، در ۲۱ خردادماه سال ۱۳۴۸ در شهر مقدس قم دیده به جهان گشود. دوران تحصیل ایشان در یکی از مناطق محروم شهر قم سپری شد. اما استعداد سرشار، هوش کم‌نظیر و پشتکار خستگی‌ناپذیر از همان سال‌های نوجوانی نویدبخش آینده‌ای درخشان برای ایشان بود. 
ایشان در سال ۱۳۶۷ موفق به اخذ دیپلم رشته ریاضی و فیزیک از دبیرستان آیت‌الله کاشانی شدند. با این حال، عطش فراوان ایشان برای آموختن و توانایی چشمگیر در فراگیری علوم به همین‌جا محدود نماند. ایشان در شهریورماه همان سال، موفق به دریافت دیپلم علوم تجربی نیز شدند و بدین‌ترتیب، در یک سال تحصیلی دو دیپلم ریاضی و فیزیک و علوم تجربی را کسب کردند، دستاوردی که بیانگر استعداد علمی و اراده استوار ایشان بود. 

 آغاز مسیر درخشان علمی کشور
شهید کریمی راهجردی پس از پایان دوره متوسطه، در کنکور سراسری گروه علوم تجربی شرکت کردند و بنا بر روایت زندگی علمی ایشان، موفق به کسب رتبه نخست کشور در رشته میکروبیولوژی شدند. این موفقیت ارزشمند، مورد توجه مسئولان وقت آموزش عالی قرار گرفت و جایزه ویژه نفر اول را از وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی، دریافت کردند. 
این موفقیت، نقطه آغاز مسیری پربار در عرصه علم و پژوهش بود. ایشان با تکیه بر توان علمی و روحیه پرتلاش خود، تحصیلات دانشگاهی را ادامه دادند و مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را پشت سر گذاشتند تا دانش و تخصص خود را در مسیر پیشرفت کشور به کار گیرند. 

 تجلی تعهد و خدمت ملی
برای شهید کریمی راهجردی، دانش صرفاً ابزاری برای پیشرفت فردی نبود، بلکه وسیله‌ای برای خدمت به مردم و اعتلای میهن به شمار می‌رفت. ایشان پس از تکمیل تحصیلات خود، در مسیر فعالیت‌های علمی و راهبردی کشور قرار گرفتند و در کنار شهید دانشمند، دکتر محسن فخری‌زاده، به فعالیت و خدمت ادامه دادند. 
یکی از مقاطع مهم فعالیت ایشان، دوران همه‌گیری بیماری کرونا بود، دوره‌ای که نیاز کشور به توانمندی‌های علمی و پزشکی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شد. بنا بر روایت ارائه‌شده از فعالیت‌های ایشان، شهید کریمی راهجردی در فرایند ساخت واکسن «فخرا» نقش داشتند؛ تلاشی که در چارچوب ضرورت تقویت ظرفیت‌های علمی و واکسن‌سازی کشور اهمیت ویژه‌ای داشت. 

 عروج در مسیر ایثار
مسیر زندگی شهید کریمی راهجردی، سرانجام به نقطه‌ای رسید که نام ایشان با مفهوم ایثار و فداکاری پیوند خورد. بنا بر اطلاعات ارائه‌شده درباره زندگی ایشان، در نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴، در جریان جلسه‌ای با حضور شماری از فرماندهان و دیگر شخصیت‌های برجسته، در حمله ایالات متحده امریکا و رژیم صهیونیستی به بیت رهبری، به شهادت رسیدند. 
شهادت ایشان، پایانی بر زندگی دنیوی مردی بود که بخش مهمی از عمر خود را در مسیر تحصیل، پژوهش و خدمت سپری کرد. اما یاد و نام انسان‌هایی که علم و توانایی خود را در راه خدمت به جامعه به کار می‌گیرند، در حافظه تاریخی ملت‌ها باقی می‌ماند. 

 قم، آرامگاه ابدی 
بر اساس وصیت ایشان، پیکر مطهر شهید احمد کریمی راهجردی در بهشت معصومه (س) شهر مقدس قم به خاک سپرده شد. شهری که زادگاه ایشان بود و اکنون آرامگاهشان نیز در آن قرار دارد. 
زندگی این شهید دانشمند، یادآور پیوند سه ارزش بنیادین، یعنی دانش‌اندوزی، تعهد به میهن و فداکاری در راه آرمان‌هاست. مسیری که از تحصیل در منطقه‌ای محروم آغاز شد و به عرصه‌های عالی علمی و خدمت ملی رسید، می‌تواند برای نسل جوان، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویانی که با دشواری‌های مسیر پیشرفت روبه‌رو هستند، الهام‌بخش باشد. 
یاد شهید دانشمند، سردار دکتر احمد کریمی راهجردی گرامی باد. نامی که در روایت زندگی او، تلاش علمی و احساس مسئولیت در برابر میهن در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. روحش شاد، یادش جاودان و راهش پررهرو باد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: دانشمند ، دانشمند ایرانی ، زندگینامه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

قطعی کابل‌ها قطعی شد

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

پول گندم‌کاران اسیر دعوای بیمه‌ای وزارتخانه‌ها

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمی‌شود

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

آموزش برای همه، فرصت برای برخی!

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

ترامپ در مثلث مرگ

استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!

فیش خرید پلیس را به سارق رساند + گفت‌وگو با متهم

تفرقه افکنی پشت بی‌اخلاقی پنهان نماند

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

جوابیه کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی  به گزارش «جوان»

آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد

ترامپ ورود نظامی به خلیج فارس را در خواب ببیند

قیمت طلا روز جمعه ۱ آبان ماه

تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»

کارآگاه‌بازی مالباخته سارق سریالی دکه‌ها را به دام انداخت‌

همتی: برای واردات تا پایان دولت ترامپ و حتی بیشتر ذخیره ارزی داریم + فیلم

قالیباف به امریکا: ۱۰‌پیامد تلخ را می‌چشید

انهدام ۴ کشتی متخلف نفتی در خلیج فارس؛ سانحه ۳ شناور در تنگه هرمز

دستور فرمانده نزاجا به فرماندهان یگان‌ها: آمادگی یگان‌ها در بالاترین سطح حفظ شود

زنگ خطر سقوط ۴ پله‌ای

بدون شرح

راز ماندگاری!

امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد

خبرگزاری صداوسیما از مطرح‌کردن اختلاف ونس و ترامپ دنبال چیست؟!

اعتراضات اروپا و ابطال شرق‌شناسی غربی‌ها

 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد

اوباما: حق وتوی هرمز را به ایران دادیم

دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید
مصاحبه فرشاد احمدزاده و ابوالفضل رزاق پور بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس
سرمربی فولاد خوزستان در پاسخ به خبرنگار جوان: ۳ سال در پرسپولیس حضور داشتم، به همه زوایای این تیم آشنایی داشتم
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد
گفت‌و‌گو با مسئول گروهی جهادی در میناب/ زنان مینابی مادرانه پشتیبان رزمندگان هستند 
دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی
شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران
گفت‌وگو با دکتر داریوش صفرنژاد/ تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است
دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان
همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»
 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد
تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار