کد خبر: 1387174
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تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۱
بين‌الملل » اخبار كلی

عفو بین‌الملل: انتخابات نباید توجه‌ها را از جنایات اسرائیل منحرف کند

عفو بین‌الملل عفو بین‌الملل ضمن اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی، اعلام کرد فلسطینی‌ها دلیل چندانی برای امیدواری به بهبود وضعیت حقوق بشر پس از انتخابات این رژیم ندارند.

جوان آنلاین: سازمان عفو بین‌الملل با تاکید بر اینکه انتخابات نباید توجه‌ها را از جنایت‌های رژیم صهیونیستی منحرف کند، اعلام کرد فلسطینی‌ها دلیل چندانی برای انتظار تغییرات مثبت در زمینه حقوق بشر در پی انتخابات این رژیم ندارند.

اریکا گوئوارا روساس از مقام‌های عفو بین‌الملل گفت نامزدهای انتخاباتی در ماه‌های اخیر، بی‌پروا از احساسات ضد فلسطینی برای کسب امتیاز سیاسی بهره‌برداری کرده‌اند و حتی وعده داده‌اند نقض حقوق بشر و جنایت‌های مغایر با حقوق بین‌الملل را تشدید کنند.

وی همچنین به تلاش نامزدهای جریان‌های مختلف سیاسی برای رد صلاحیت سامی ابوشحاده، شهروند فلسطینی و رئیس حزب چپ‌گرای بلد اشاره کرد.

گوئوارا روساس از کشورهایی که بر رژیم صهیونیستی نفوذ دارند خواست بر کابینه آینده فشار وارد کنند. او همچنین خواستار اعمال تحریم تسلیحاتی علیه این رژیم و تعلیق توافق‌نامه همکاری اتحادیه اروپا با رژیم صهیونیستی شد.

برچسب ها: عفو بین الملل ، اسرائیل ، جنایت اسرائیل
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