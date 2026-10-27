دادگاه عراق ۶ فرانسوی را به حبس ابد محکوم کرد

دادگاهی در عراق ۶ تبعه فرانسه را به اتهام عضویت در گروه تروریستی داعش به حبس ابد و یک نفر دیگر را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد.

جوان آنلاین: دادگاهی در عراق روز سه‌شنبه ۶ تبعه فرانسوی را به حبس ابد و یک فرانسوی دیگر را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد. این افراد به عضویت در گروه تروریستی داعش متهم بودند.

به گزارش مهر، این هفت نفر از جمله ۴۷ تبعه فرانسوی مظنون به عضویت در داعش بودند که سال گذشته، در چارچوب توافقی با هماهنگی نیروهای آمریکایی و مقام‌های عراقی، از مراکز بازداشت در شمال‌شرق سوریه به عراق منتقل شدند.

قاضی دادگاه اعلام کرد احکام بر اساس قانون مبارزه با تروریسم عراق و به اتهام پیوستن به داعش و ایجاد رعب و وحشت صادر شده است. به گفته وی، دادگاه به دلیل جوان بودن متهمان، حبس ابد را به‌ جای مجازات اعدام انتخاب کرد.

به گزارش رویترز، هفتمین متهم که ۲۳ سال دارد، به ۱۵ سال زندان محکوم شده است. عباس المالکی، یکی از وکلای متهمان نیز اعلام کرد که این گروه به احکام صادرشده در دیوان عراق اعتراض خواهد کرد.

دادگاه عراق ماه گذشته محاکمه این اتباع فرانسوی را آغاز کرده بود.

داعش در سال ۲۰۱۴ بخش‌های گسترده‌ای از عراق و سوریه را تصرف کرد، اما در سال ۲۰۱۹ از مناطق تحت کنترل خود بیرون رانده شد. با این حال، بقایای این گروه همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند.

آمریکا در ژانویه اعلام کرده بود انتقال بازداشت‌شدگان داعش از سوریه به عراق را آغاز کرده است؛ اقدامی که در پی نگرانی‌ها درباره امنیت مراکز نگهداری زندانیان در شمال‌شرق سوریه و از دست رفتن کنترل بخش‌هایی از این منطقه توسط نیروهای تحت رهبری کردها صورت گرفت.