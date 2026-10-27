گاردین: تورم در انگلیس به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۴ رسید

تورم سالانه قیمت کالاها در فروشگاه‌های انگلیس در اکتبر به ۲.۱ درصد رسیده و افزایش هزینه‌های انرژی و مواد غذایی، فشار بر مصرف‌کنندگان را تشدید کرده است.

جوان آنلاین: کنسرسیوم خرده‌فروشی انگلیس هشدار داد که خرده‌فروشان دیگر نمی‌توانند افزایش شدید هزینه‌ها را به‌طور کامل پوشش دهند و ناچارند بخشی از آن را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند.

بر اساس اعلام این نهاد، تورم قیمت کالاها در فروشگاه‌های انگلیس از ۱.۴ درصد در سپتامبر به ۲.۱ درصد در اکتبر رسید. تورم مواد غذایی نیز از ۲.۵ به ۲.۹ درصد افزایش یافت و تورم کالاهای غیرغذایی، از جمله پوشاک و کفش، از ۰.۸ به ۱.۷ درصد رسید.

افزایش هزینه انرژی و مواد اولیه

قیمت نفت خام برنت در روزهای اخیر به ۱۱۷ دلار در هر بشکه رسیده است؛ در حالی که میانگین آن پیش از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در فوریه، حدود ۷۰ دلار بود. افزایش قیمت گاز نیز به رشد ۳.۵ درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده انگلیس در ماه گذشته کمک کرده است.

خرده‌فروشان پیش‌تر بخش عمده افزایش هزینه مواد اولیه را به دلیل ضعف تقاضای مصرف‌کنندگان تحمل می‌کردند، اما کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان از تابستان تاکنون و تداوم درگیری‌های خاورمیانه، فشار بر بازار را افزایش داده است.

فشار بر دولت پیش از ارائه بودجه

هلن دیکینسون، مدیر اجرایی کنسرسیوم خرده‌فروشی انگلیس گفت: سد در برابر موج عظیم هزینه‌هایی که خرده‌فروشان طی دو سال گذشته پوشش داده‌اند، در حال شکستن است.

او افزود با وجود تخفیف‌های گسترده پیش از جشن هالووین، سوپرمارکت‌ها دیگر نمی‌توانند مانع افزایش قیمت کالاهای بسته‌بندی‌شده شوند.

انتظار می‌رود جان هیلی، وزیر دارایی انگلیس پیش از ارائه نخستین بودجه خود در روز چهارشنبه با فشار نمایندگان حزب کارگر برای رسیدگی به بحران هزینه‌های زندگی روبه‌رو شود.

همچنین پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی انگلیس هفته آینده نرخ بهره را از ۳.۷۵ به ۴ درصد افزایش دهد. در صورت تداوم تورم، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در دسامبر یا اوایل سال آینده وجود دارد.

فشار گرانی بر خانواده‌های کم‌درآمد

گزارشی به سرپرستی روث پاتریک، استاد دانشگاه گلاسگو نشان می‌دهد افزایش قیمت بنزین و گازوئیل فشار مضاعفی بر خانواده‌های کم‌درآمد، به‌ویژه خانواده‌های دارای فرزندان معلول و افرادی که برای رفت‌وآمد به خودرو وابسته‌اند، وارد کرده است.

بر اساس این پژوهش، در ماه گذشته ۷۳ درصد از شرکت‌کنندگان از بخش کالاهای تخفیف‌خورده خرید کرده‌اند، ۶۲ درصد نوع مواد غذایی مصرفی خود را تغییر داده‌اند و ۶۳ درصد حتی در هوای سرد نیز وسایل گرمایشی را روشن نکرده‌اند.

پاتریک با انتقاد از ناکافی بودن حمایت‌های دولتی، تأکید کرد بودجه جدید فرصتی برای تقویت حمایت‌های اجتماعی و بازگرداندن ارزش واقعی کمک‌هزینه فرزند است.