شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز (پنجم آبان) با افت سنگین بیش از ۱۴۲ هزار واحدی، کانال هشت میلیون واحدی را از دست داد و به محدوده هفت میلیون و ۹۲۶ هزار واحد عقب نشست؛ روندی که در کنار افت شاخص هم‌وزن، از فشار فروش گسترده در بازار سهام حکایت دارد.

جوان آنلاین: شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز با کاهش ۱۴۲ هزار و ۸۶۹ واحدی به رقم هفت میلیون و ۹۲۶ هزار واحد رسید و بار دیگر به زیر مرز روانی هشت میلیون واحدی سقوط کرد.

به گزارش ایسنا، همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز در معاملات امروز ۲۶ هزار و ۸۱۵ واحد کاهش یافت و به سطح دو میلیون و ۲۰۲ هزار واحد رسید. افت هم‌زمان این دو شاخص نشان می‌دهد که روند نزولی بازار تنها به تعدادی از نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز محدود نبوده و بخش قابل‌توجهی از سهام بازار نیز با کاهش قیمت مواجه شده‌اند.

بررسی معاملات امروز نشان می‌دهد که با وجود افت سنگین شاخص‌ها، حجم دادوستدها همچنان بالا بوده است؛ به‌طوری‌که تعداد معاملات بورس تهران به یک میلیون و ۳۸۳ هزار فقره رسید و ارزش معاملات نیز ۳۶.۷ همت ثبت شد.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل بورس تهران، نمادهای فملی، فارس، شپنا، تابان، شبندر، پارسان و شتران قرار داشتند. از سوی دیگر، بازار فرابورس ایران نیز امروز هم‌جهت با بورس تهران روندی نزولی را تجربه کرد. شاخص کل فرابورس با افت ۹۴۷ واحدی به سطح ۶۵ هزار و ۹۹۲ واحد رسید. تعداد معاملات این بازار نیز یک میلیون و ۳۸۰ هزار فقره ثبت شد.

نمادهای کگهر، مارون، آریا، فزر، سامان، ومپنا و شرانل از نمادهای اثرگذار بر شاخص فرابورس در معاملات امروز بودند.

افت سنگین شاخص‌ها چه پیامی دارد؟

از دست رفتن کانال هشت میلیون واحدی در پی افت بیش از ۱۴۲ هزار واحدی شاخص کل، نشان‌دهنده افزایش فشار فروش در بازار سهام است. کاهش هم‌زمان شاخص کل و شاخص هم‌وزن نیز حاکی از آن است که موج نزولی امروز دامنه نسبتا گسترده‌ای داشته و تنها به شرکت‌های بزرگ بازار محدود نبوده است.

از سوی دیگر، ثبت بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار معامله در هر یک از دو بازار بورس و فرابورس، در کنار افت شاخص‌ها، بیانگر تداوم فعالیت بالای معامله‌گران در شرایط نزولی است؛ هرچند برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت بازار باید ارزش معاملات، خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی و میزان عرضه و تقاضا نیز بررسی شود.

در مجموع، ادامه روند معاملات در روزهای آینده و نحوه واکنش بازار به محدوده‌های قیمتی جدید، می‌تواند در مشخص شدن پایداری فشار فروش یا شکل‌گیری موجی از تقاضا پس از افت اخیر نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.