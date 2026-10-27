عطوان: نشست تهران نشانه پایان دوران‌ آمریکا و اسرائیل در منطقه است

جوان آنلاین: عبد الباری عطوان، تحلیلگر جهان عرب با انتشار ویدیویی در حساب کاربری خود در پلتفرم ایکس به تحلیل سفر هیئت نظامی عربستان، ترکیه و پاکستان به تهران پرداخت و اظهار کرد: «بسیاری از شما ممکن است انتظار داشته باشید که من درباره انتخابات اسرائیل صحبت کنم اما نه، در مورد موضوعی مهم‌تر از این انتخابات و شاید حتی انتخابات آمریکا صحبت می‌کنم و آن سفر سه‌جانبه هیئت‌های عربستان، ترکیه و پاکستان -سه کشور عضو پیمان مکه- به تهران است، سفری غیرمنتظره و بسیار مهم.»

به گزارش ایسنا، عطوان در این رابطه اظهار کرد: «در واقع سفر این هیئت‌ها که شامل خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان به عنوان سومین چهره قدرتمند این کشور، عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و حاکم بالفعل پاکستان و دکتر ابراهیم کالین، رئیس دستگاه اطلاعات ترکیه است و زمان‌ انجام این سفر در بحبوحه انتخابات اسرائیل و یک هفته قبل از انتخابات آمریکا آن هم به کجا، به تهران، نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در برنامه‌ها و استراتژی‌های نظامی و امنیتی در منطقه ما بوده و بسیار اهمیت داشته و در وهله اول بر این نکته تاکید دارد که کشورهای منطقه چه کشورهای عربی و چه کشورهای اسلامی اکنون کاملا متقاعد شده‌اند که پروژه امنیتی آمریکا در خاورمیانه به پایان رسیده است، ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در انتخابات پیروز نخواهد شد و آمریکا به همراه هواپیماها، کشتی‌ها و نفتکش‌های خود به سرعت در حال خروج از منطقه است، پروژه آمریکا در خاورمیانه در آستانه فروپاشی است البته اگر این فروپاشی آغاز نشده باشد.»

سردبیر روزنامه رای الیوم در ادامه گفت: «نکته بسیار مهم دیگر این است که برگزارکنندگان این سفر می‌خواهند نشان دهند که پیمان مکه نه یک ائتلاف طایفه‌ای و نه یک ائتلاف سنی علیه شیعیان در ایران است، بلکه این یک ائتلاف اسلامی است که چه بسا به دنبال ایجاد یک ساختار منطقه‌ای و اسلامی در منطقه است، این موضوع بسیار مهمی است، هر سه هیئت علاوه بر رئیس هیئت، شامل کارشناسان نظامی، کارشناسان امنیتی و متفکران استراتژیک است به آن معنا که این یک دیدار تشریفاتی نبوده، بلکه دیداری برای بحث و بررسی تحولات احتمالی است که پس از سقوط نتانیاهو و سقوط ترامپ در منطقه رخ می‌دهند، دوران آمریکا اکنون آخرین نفس‌های خود را می‌کشد و ایران در این تجاوز آمریکایی-اسرائیلی شکست نخورد، بلکه توانست هشت ماه در برابر آن مقاومت کند.»

او افزود: «شاید پس از این سفر، یک نهاد اسلامی منطقه‌ای جدید سنی-شیعی در منطقه تاسیس شود و این سفر مقدمه‌ای بر آن است، این هیئت-هیئت پیمان مکه نه به عنوان میانجی، بلکه به عنوان بخشی از یک طرح استراتژیک اسلامی جدید به تهران رفت، واقعیت این است که دشمن اسرائیلی اکنون در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و آمریکا در وضعیت بدتری از آن است، تمام تهدیدهای ترامپ دروغ بود و او می‌داند چه چیزی در انتظارش است، منطقه اکنون در آستانه تغییر و در شرف بهبودی است، بهبود از مداخلات و جنگ‌های آمریکا و اسرائیل.»

عطوان ادامه داد: «همچنین این یک مساله اساسی درباره جنگ یمن است، جنگ یمن واقعا منطقه را ویران کرده و مهمترین کشورهای آن به ویژه عربستان را تضعیف کرده است، من معتقدم که این دیدار منجر به نوعی آشتی و توافق برای بازسازی سیاسی، نظامی و استراتژیک منطقه پس از پایان حضور آمریکا خواهد شد.»

این تحلیلگر برجسته جهان عرب در ادامه درباره اهمیت هیئت ایرانی میزبان در تهران گفت: «ببینید چه کسی از این هیئت استقبال می‌کند و با آنها مذاکره می‌کند، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران و سرلشکر محسن رضایی، چهره قدرتمند ایران و نماینده رهبر معظم انقلاب، ژنرال محسن رضایی، رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران است، او رئیس سپاه پاسداران، رئیس دستگاه اطلاعات و رئیس چندین نهاد امنیتی بوده است، مهمتر از همه، او مشاور رهبر فقید، شهید آیت الله سید علی خامنه‌ای بود، این مرد گنجینه‌ای از اطلاعات است او اساسا چندین شخصیت در یک شخصیت است، او یکی از باتجربه‌ترین مردان سیاسی و نظامی ایران است، آنها به همراه عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و دیگر مشاوران از متفکران و نخبگان ایران با این هیئت دیدار کردند.»

عطوان در ادامه این فایل ویدیویی تاکید کرد: «همانطور که گفتم این افراد برای میانجیگری به تهران نرفتند، آنها برای این نرفتند که از برادرانمان در ایران بخواهند که صبور باشند وامتیاز بدهند و با آمریکا یا اسرائیل سازش کنند، نه، آنها اکنون متوجه شده‌اند که آمریکایی که بر منطقه کنترل داشت، دورانش به پایان رسیده است. دوران آمریکا و اسرائیل در منطقه به پایان رسیده است و دوران جدیدی در کل منطقه در حال ظهور است. این واقعیت جدیدی است که باید آن را بپذیریم، ما واقعا برای این هیئت آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم که این سفر، جهان اسلام و جهان عرب را از نو ساماندهی کند و پایه همکاری اسلامی-عربی برای مقابله با مرحله آینده بگذارد و به دور از تهدیدات آمریکا و اسرائیل، محور اصلی این منطقه باشد.»

سردبیر روزنامه فرامنطقه‌ای راس الیوم افزود: «نکته دیگر این است که خالد بن سلمان همراه با ابراهیم کالین و عاصم منیر به تهران در این بازه زمانی سفر کرد، این یک بیعت و گامی بسیار بزرگ به سوی آشتی است، این سفر نشان‌دهنده این است که خاورمیانه در آستانه تغییرات اساسی است و احتمالا جهان اسلام به استقلال سابق خود بازگردد، همچنین ممکن است منجر به یافتن راه‌حل‌های اسلامی-عربی برای این جنگ سعودی-یمن شود.»

او درباره سایر معانی این سفر به تهران نیز گفت: «همینطور این سفر یک پیام قوی برای آمریکا دارد و آن پیام این است که ما از شما و حملات شما برائت می‌جوییم ما به شما نیازی نداریم، هواپیماهای خود را بردارید، ناوهای هواپیمابر خود را بردارید، سربازان خود را بردارید، کشتی‌های خود را بردارید و منطقه را به طور کامل ترک کنید. این همچنین به معنای اعلام برائت از این پروژه آمریکایی است که شکست فجیعی خورده و تمام موازنه‌ها را در منطقه به هم زده است. ایران قدرتمند است و عربستان نیز با نزدیکی به ایران و نه با خصومت با آن تقویت می‌شود.»

عطوان درباره پروژه آمریکا و رژیم صهیونیستی برای عادی‌سازی اظهار کرد: «نکته مهم دیگر که باید به آن بپردازیم این است که تلاش‌های آمریکا و اسرائیل برای وادار کردن عربستان به عادی‌سازی روابط و پیوستن به توافق‌های صلح ابراهیمی کاملا شکست خورده و به پایان رسیده‌اند و این پاسخ عربستان به درخواست ترامپ برای پیوستن به توافق‌های ابراهیمی و برقراری روابط با دولت اشغالگر اسرائیل است، این به معنای بستن کامل و همیشگی این درب است، عربستان در حال تغییر است، عربستان متوجه منافع خود شده است، ترکیه نیز متوجه منافع خود شده است و باید به سمت شرق، به سمت برادران عرب و مسلمان خود حرکت کند و از این حلقه آمریکایی که در آن گرفتار شده، رهایی یابد.»

او در انتقاد از ترامپ افزود: «ترامپ دروغگو است، او یک چیز می‌گوید و کار دیگری انجام می‌دهد، او واقعا بی‌کفایت و فاقد عقل و خرد است آیا تا به حال یک رئیس جمهور آمریکایی یا هر رئیس جمهور دیگری یا حتی رئیس جمهوری از سیاره‌ای دیگر را دیده‌اید که به این شکل به لیبی حمله کند و بگوید که ما با "کشورهای کثیف" همانند لیبی، سومالی، هائیتی و یمن همکاری می‌کنیم؟ رئیس جمهوری که کشورها را اینگونه "کثیف" خطاب کند و سپس عذرخواهی کند؟ از مردم و رهبری لیبی که علیه ترامپ متحد شدند و اختلافات خود را کنار گذاشتند، تشکر می‌کنم که کاری کردند ترامپ عذرخواهی کند، در واقع او با اکراه عذرخواهی کرد چراکه کاملا متوجه این مساله بود که اشتباه کرده و نباید آن سخنان را بر زبان می‌آورد.»

این تحلیلگر برجسته جهان عرب در بخش دیگری از این ویدیو گفت: «نکته دیگری که واقعا مرا خوشحال می‌کند، موفقیت نیروهای امنیتی اردن در دستگیری سه تروریستی است که به کلیسایی در الکرک حمله کرده بودند. این یک دستاورد بزرگ است، ما مردمی هستیم که عاشق همزیستی و صلح هستیم، ما به هیچ وجه میان مسیحیان و مسلمانان تفاوتی قائل نیستیم، ما همیشه یک ملت هستیم.»

او در پایان نیز تصریح کرد: «این ویدیو را با پیروزی بزرگی که لولا داسیلوا، رئیس جمهور برزیل به دست آورد، به پایان می‌برم، این واقعا یک موفقیت عظیم و یک دستاورد بزرگ برای ملت‌های عرب و اسلامی است. این مرد پسر یک واکسی و در واقع از پایین‌ترین سطح برزیل آمده است و انتخاب شدن برای چهارمین بار به عنوان رئیس جمهور برزیل یک دستاورد بزرگ است. او مرد پاکی است مردی که از روز اول در کنار آرمان ما -مساله فلسطین- ایستاده است. او هیچ اسرائیلی را نپذیرفته و روابط خود را با دولت اشغالگر اسرائیل قطع کرده است. به این مرد بزرگ و به حزبش و همه برادرانمان در برزیل که همیشه در کنار ما ایستاده‌اند و ما و آرمان ما را رها نکرده‌اند و در مقابل اتحاد آمریکا و اسرائیل ایستاده‌اند، تبریک می‌گوییم.»