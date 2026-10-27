کد خبر: 1387154
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تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۶
بين‌الملل » اخبار كلی

نشریه روس: ایران آماده انتقال جنگ به خاک آمریکا است

جنگ یک نشریه روسی نوشت که ایران ممکن است در دور جدید جنگ علیه خود، حملاتش را به خاک آمریکا گسترش دهد. 

جوان آنلاین: ایگور سوبوتین کارشناس روس در روزنامه «نزاویسیمایا گازتا» نوشت که یک یادداشت محرمانه تهیه شده توسط دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا نشان می‌دهد که ایران به مرحله پیشرفته‌ای از برنامه‌ریزی برای انجام حملات علیه نظامیان و دیپلمات‌های آمریکایی در خاورمیانه رسیده است.

به گزارش مهر، این گزارش می‌افزاید که حملات ایران احتمالاً به نظامیان آمریکایی حاضر در خاورمیانه محدود نشود، بلکه به نوشته منابع روزنامه نیویورک تایمز، لیست اهداف احتمالا شامل سیاستمداران آمریکایی نیز خواهد بود. به ادعای این گزارش، سرویس جاسوسی آمریکا داده‌هایی دریافت کرده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ممکن است از هسته‌های خفته ماموران خود در داخل آمریکا برای برنامه‌ریزی جهت اجرای عملیات‌های ترور استفاده کند.

سرویس جاسوسی آمریکا مدعی است که ایران موفق شده تعدادی از شهروندان آمریکایی را برای انجام حملات در خاک ایالات متحده جذب کند.

این وضعیت وزارت امور خارجه آمریکا را مجبور کرده است تا حضور دیپلماتیک خود را به سرعت کاهش داده و کارکنان سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها را در تعدادی از کشورهای خاورمیانه به طور جزئی تخلیه کند. روبیو در همین راستا دستور داده است که لیست کارکنان مجاز به دریافت اطلاعات جاسوسی درباره برنامه‌های ایران به سرعت گسترش یابد تا اطلاعات ارزشمند در اختیار افراد کمتری که در معرض اسارت احتمالی هستند، قرار گیرد.

از سوی دیگر نشریه «پولیتیکو» گزارش داد که شمار زیادی از ایرانیان، با افزایش تهدیدهای سرکردگان آمریکا و رژیم صهیونیستی، خود را برای بازگشت به جنگی تمام‌عیار آماده می‌کنند.

این نشریه می‌افزاید که مقام‌های ایرانی در حال بررسی سناریوهای احتمالی و برنامه‌ریزی برای اتخاذ تدابیر لازم هستند.

برچسب ها: جنگ ، جنگ ایران و آمریکا ، روسیه
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