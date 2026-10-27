شخصیت های معارض در رژیم صهیونیستی با موضع گیری علیه نتانیاهو از صهیونیست ها خواستند به کنار گذاشتن وی رأی دهند.

جوان آنلاین: گادی آیزنکوت رئیس حزب معارض یشار با انتشار یک پست در فضای مجازی تاکید کرد: هیچ راهی جز ایجاد تغییرات و کنار گذاشتن نتانیاهو که همان مسیر حزب یشار است وجود ندارد.

وی گفت که حزبش باید تبدیل به بزرگترین حزب در اراضی اشغالی شود.

گلعاد کاریو نماینده پارلمان رژیم صهیونیستی و عضو حزب دموکرات ها نیز تاکید کرد: ما امروز نبرد چهار ساله خود را به صندوق های رأی منتقل می کنیم.

وی هشدار داد: طی ساعات آتی نتانیاهو و طرفدارانش رأی دهندگان را با اخبار دروغین و پیام های گمراه کننده احاطه خواهند کرد تا بدین وسیله انتخابات را ناکام بگذارند.

آویدگور لیبرمن رئیس حزب اسرائیل بیتنا و وزیر جنگ اسبق رژیم نیز گفت: رأی دهید تا به دوران نتانیاهو و حاکمیت حریدی ها پایان دهیم.

این انتخابات از منظر رسانه های صهیونیستی یک انتخابات سرنوشت ساز برای نتانیاهو به دلیل مواجهه وی با اتهامات فساد است.