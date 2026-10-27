کد خبر: 1387148
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تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۴
بين‌الملل » اخبار كلی

تنش بی‌سابقه در موساد به علت جنگ علیه ایران 

موساد یک روزنامه صهیونیستی از بروز تنش بی‌سابقه میان سرکردگان سرویس جاسوسی موساد در خصوص عملیات هایی خبر داد که نتانیاهو بر اجرای آنها علیه ایران تاکید داشت. 

جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» از بروز تنشی بی‌سابقه میان رومان گوفمان، رئیس سرویس جاسوسی موساد و شماری از مقام‌های ارشد این سازمان خبر داد. این تنش در پی عملیات‌هایی شکل گرفته است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بر اجرای آن‌ها علیه ایران تأکید دارد؛ آن هم در شرایطی که نگرانی‌هایی درباره ارتباط زمان‌بندی این عملیات‌ها با انتخابات این رژیم مطرح است.

این روزنامه، در گزارش دیروز خود به قلم «میخائیل هاوزر طوف» نوشت که گوفمان از عملیات‌های پیشنهادی نتانیاهو حمایت کرده است؛ موضعی که با دیدگاه ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، تفاوت دارد. در مقابل، مقام‌های ارشد موساد نسبت به ارزیابی‌های نخست‌وزیر ابراز تردید کرده و درباره احتمال تأثیرپذیری تصمیم‌های امنیتی از ملاحظات سیاسی و انتخاباتی هشدار داده‌اند.

موساد در واکنش به این گزارش اعلام کرد که درباره فعالیت‌های عملیاتی در حوزه مسئولیت خود و همچنین مباحث مطرح‌شده در جلسات غیرعلنی اظهارنظر نمی‌کند.

گزارش هاآرتص پس از انتشار گزارشی از سوی شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان منتشر شد که در آن یک منبع امنیتی اسرائیلی اعلام کرده بود که ایال زامیر به دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، اطلاع داده است که حمله به ایران ممکن است انتخابات اسرائیل را مختل کند و به تعویق بیندازد.

بر اساس گفته‌های این منبع، نتانیاهو به واشنگتن به اجرای حمله علیه ایران فشار وارد کرده است؛ در حالی که مقام‌های آمریکایی خواستار به تعویق انداختن عملیات شده‌اند تا زمان‌بندی آن با محاسبات و نیازهای دولت آمریکا هماهنگ باشد.

ارتش اسرائیل مستقیماً گزارش سی‌ان‌ان را تکذیب نکرد، اما در بیانیه‌ای تأکید کرد که فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های آن بر مبانی امنیتی، تخصصی، عینی و ملی استوار است. ارتش هشدار داد که هرگونه طرح یا ادعای مغایر با این اصول، «گمراه‌کننده و نامرتبط» است.

در پی گزارش‌های مربوط به احتمال گسترش رویارویی با ایران، اتهام‌زنی‌های سیاسی نیز شدت گرفته است. آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «اسرائیل خانه ما»، از «گالی بهاراو میارا»، مشاور حقوقی کابینه خواست تحقیقات کیفری علیه نتانیاهو را آغاز کند.

لیبرمن درخواست خود را بر اتهاماتی مبتنی کرد که بر اساس آن‌ها، نخست‌وزیر در تلاش است اسرائیل را در آستانه انتخابات به جنگ بکشاند؛ در حالی که رئیس ستاد کل ارتش و ایالات متحده می‌کوشند از وقوع چنین اتفاقی جلوگیری کنند.

شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل نیز یکشنبه گذشته از بروز رویارویی میان نتانیاهو و زامیر بر سر پرونده ایران خبر داده بود. این شبکه گزارش داد که اختلاف‌ها در ۲۴ ساعت پیش از انتشار گزارش به اوج خود رسیده و در داخل ساختار نظامی نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه تنش با ایران ممکن است برای کسب دستاوردهای انتخاباتی مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

برچسب ها: موساد ، جنگ ایران و اسرائیل ، اسرائیل
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