کد خبر: 1387145
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تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۲
جامعه » اخبار كلی

کرونا و آنفلوآنزا به آستانه هشدار رسیدند

آنفلوآنزا مدیر مرکز مبارزه با بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت تسبت به افزایش موارد ابتلا به کووید و آنفلوآنزا هشدار داد.

جوان آنلاین: قباد مرادی، مدیر مرکز مبارزه با بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در شبکه خبر گفت: بر اساس آخرین آمار پایش عفونت‌های تنفسی، میزان مثبت‌شدن تست کووید ۱۹ در افراد دارای علائم تب و سرفه به ۱۶.۵ درصد و میزان مثبت‌شدن تست آنفلوآنزا به حدود ۱۰.۶ درصد رسیده است؛ اعدادی که از عبور هر دو بیماری از آستانه هشدار ۱۰ درصدی حکایت دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مسئولان پایش عفونت‌های تنفسی، وضعیت کووید ۱۹ و آنفلوآنزا به‌طور منظم رصد می‌شود و نتایج این بررسی‌ها معمولاً روزهای یکشنبه یا دوشنبه منتشر می‌شود.

وی افزود: طبق آخرین آمار اعلام‌شده، میزان مثبت‌شدن تست کرونا در میان افرادی که با علائم تب و سرفه مراجعه کرده‌اند، به ۱۶.۵ درصد رسیده است. همچنین میزان مثبت‌شدن تست آنفلوآنزا حدود ۱۰.۶ درصد گزارش شده است.

مدیر مرکز مبارزه با بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ادامه داد: بر اساس توضیحات ارائه‌شده، زمانی که میزان مثبت‌شدن تست‌ها از ۱۰ درصد فراتر می‌رود، وضعیت در محدوده آستانه هشدار قرار می‌گیرد و رعایت بیشتر توصیه‌های بهداشتی به مردم توصیه می‌شود.

وی تصریح کرد: بر همین اساس، با توجه به آمار فعلی، هر دو بیماری کرونا و آنفلوآنزا از آستانه هشدار عبور کرده‌اند و ضرورت توجه بیشتر به توصیه‌های بهداشتی و پیشگیری از انتقال عفونت‌های تنفسی مورد تأکید قرار دارد. مسئولان همچنین اعلام کرده‌اند در صورت افزایش بیشتر شاخص‌ها و عبور از سطح هشدار، اطلاع‌رسانی درباره وضعیت بیماری‌ها تشدید خواهد شد.

برچسب ها: آنفلوآنزا ، ویروس ، بیماری
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