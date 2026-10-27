جوان آنلاین: در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر پنهان‌سازی و مفقود شدن برگه‌های رأی، جنبش «عیمِق یسرائیل» با ارسال نامه‌ای رسمی به کمیسیون مرکزی انتخابات این رژیم، خواستار رسیدگی به تخلفات صورت‌گرفته در شعب اخذ رأی شد.

جنبش «عیمِق یسرائیل» در پی گزارش‌هایی درباره تعدادی از صندوق‌های رأی که در آن‌ها رأی‌دهندگان وابسته به این جنبش اعلام کرده‌اند برگه‌های رأی حاوی نام «عیمِق یسرائیل» وجود نداشته است، نامه‌ای به کمیته مرکزی انتخابات ارسال کرد.

همچنین گزارش‌هایی درباره صندوق‌های رأی، چه نظامی و چه غیرنظامی، به مقر این جنبش رسیده است که در آن‌ها برگه‌های رأی «عیمِق یسرائیل» را وارونه کرده بودند تا چنین به نظر برسد که این برگه‌ها سفید هستند.

در یکی از صندوق‌های رأی، گزارشی به مقر جنبش رسیده است مبنی بر اینکه رأی‌دهنده‌ای تلاش کرده بود تمام برگه‌های رأی «عیمِق یسرائیل» را از صندوق رأی خارج کند و با خود ببرد.

اسرائیلی‌ها صبح امروز سه‌شنبه، ۲۷ اکتبر، برای انتخاب بیست‌وششمین دورهٔ کنست پای صندوق‌های رأی رفتند؛ این نخستین انتخابات عمومی پس از جنگ نسل‌کشی اسرائیل علیه فلسطینیان در غزه و جنگ‌ این رژیم علیه لبنان و محور مقاومت است.

شعب اخذ رأی در اسرائیل از صبح امروز (سه‌شنبه) کار خود را آغاز کردند تا بیش از ۷ میلیون واجد شرایط در این دور از انتخابات، ۱۲۰ نمایندهٔ مجلس (کنست) را انتخاب کنند.بیش از ۱۲ هزار صندوق رای در مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی مستقر شده است.

در همین ارتباط، خانواده نظامیان به هلاکت رسیده در نوار غزه با تجمع در تل‌آویو از شهرک نشینان خواستند به نتانیاهو و افرادی که حاضر به قبلو مسئولیت شکست ۷ اکتبر نبوده و واقعیت ها را می خواهند مخفی نگه دارند، رای ندهند ، به عقیده این خانواده ها، آنها با فریب کاری می خواهند اینگونه وانمود کنند که شرایط به حالت طبیعی بازگشته است و با فریب بگویند همان کابینه شکست خورده قبلی را باز هم می‌شود انتخاب کرد.