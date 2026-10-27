رئیس‌جمهور اوکراین رئیس پنتاگون را به تأخیر ارسال موشک‌ پاتریوت متهم و خواستار حمایت نظامی اروپا از کی‌یف شد.

جوان آنلاین: ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین فرمانی را امضا کرده است که بر اساس آن، ایجاد خطوط موانع مهندسی لازم برای تأمین دفاع همه‌جانبه از شهرهای این کشور آغاز خواهد شد.

این فرمان در وب‌سایت ریاست‌جمهوری اوکراین منتشر شده و تصمیم شورای امنیت ملی و دفاع این کشور درباره اقدامات لازم برای توسعه این موانع و سازوکارهای اجرای آنها را به اجرا درمی‌آورد. البته متن کامل در دسترس عمومی نبوده و جزئیات آن فاش نشده است. مسئولیت نظارت بر اجرای این تصمیم نیز به دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین واگذار شده است.

روز دوشنبه سرگئی کورتسکی، نخست‌وزیر اوکراین گفته بود که بخش تجاری کشور باید خود را برای بحرانی‌ترین سناریوی احتمالی تحولات آماده کند. او تأکید کرد:«بهتر است برای شرایط بسیار وخیم‌تر آمادگی داشته باشیم.»

زلنسکی رئیس پنتاگون را مقصر تأخیر در ارسال موشک‌های پاتریوت دانست

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا را به تأخیر در ارسال موشک‌های سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت متهم کرد.

ولودیمیر زلنسکی شب گذشته در کانال تلگرامی خود نوشت: «نزدیک به یک ماه است که منتظر امضای آقای هگست برای ارسال موشک‌های سامانه‌های پاتریوت و ناسامز هستیم و من دستور داده‌ام بار دیگر این موضوع با طرف آمریکایی مطرح شود.»

او با اشاره به اینکه گزارشی درباره وضعیت ارسال تسلیحات غربی به کشور دریافت کرده، افزود: «کی‌یف در حال مذاکره با واشنگتن، کشورهای اروپایی و سایر شرکایی است که ذخایری از موشک‌های PAC-۲ و PAC-۳ در اختیار دارند.»

زلنسکی همچنین از آماده‌سازی مقدمات نشست «رامشتاین» در ماه نوامبر خبر داد و خواستار تسریع در اجرای تصمیمات پیشین درباره حمایت نظامی از اوکراین شد.

درخواست اوکراین برای دریافت ۱۰ درصد ذخایر موشک‌های پدافندی غرب

در این رابطه، یوگنی خمارا، وزیر دفاع اوکراین از متحدان غربی این کشور خواست تا ۱۰ درصد از ذخایر موجود موشک‌های رهگیر خود، از جمله موشک‌های سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت را در اختیار کی‌یف قرار دهند.

در پیامی که در کانال تلگرام وزارت دفاع اوکراین منتشر شده، آمده است: «خمارا از شرکای غربی اوکراین خواسته امکان واگذاری ۱۰ درصد از ذخایر موشک‌های رهگیر خود، از جمله موشک‌های سامانه‌های پاتریوت و آیریس-تی را بررسی کنند.»

وزارت دفاع اوکراین افزود که این درخواست خطاب به وزارتخانه‌های دفاع ایتالیا، فرانسه، لهستان، بریتانیا و آلمان مطرح شده است. علاوه بر این، خمارا انتظار دارد کشورهای شریک هم منابع مالی لازم برای خرید سامانه‌های موشکی ضدهوایی قابل حمل را اختصاص دهند و هم تعدادی از این سامانه‌ها را از ذخایر خود در اختیار اوکراین قرار دهند.

واکنش پنتاگون به اتهامات زلنسکی درباره تأخیر ارسال تسلیحات به اوکراین

وزارت جنگ آمریکا در واکنش به گله رئیس‌جمهور اوکراین درباره تأخیر در ارسال موشک‌های رهگیر سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت، اعلام کرد که مواضع ایالات متحده در رابطه با تسلیحات نظامی که کشورهای اروپایی به اوکراین تحویل می‌دهند، بدون تغییر باقی مانده است.

پنتاگون در پاسخ به ادعای مطرح شده از سوی ولودیمیر زلنسکی، اعلام کرد: «هیچ تغییری در سیاست وزارت جنگ درباره هیچ‌یک از انواع تسلیحاتی که ما انتقال آنها از سوی کشورهای اروپایی به اوکراین را تأمین می‌کنیم، ایجاد نشده است.»

این وزارتخانه همچنین تأکید کرد که برنامه ناتو برای تأمین تسلیحات آمریکایی موسوم به PURL همچنان طبق روال عادی اجرا می‌شود و در چارچوب این سازوکار، متحدان و شرکای ناتو به نسبت سهم خود در تأمین تجهیزات و خدمات دفاعی ارائه‌شده از سوی ایالات متحده مشارکت می‌کنند.

در اواسط اکتبر، نشریه اوکراینی «کی‌یف ایندیپندنت» مدعی شده بود که هگست انتقال محموله بزرگی از موشک‌های سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت به اوکراین را به تأخیر انداخته است. بر اساس این گزارش، متحدان کی‌یف پیش‌تر هزینه این موشک‌ها را پرداخته بودند و حجم محموله نیز قابل توجه است و تأخیر در ارسال آنها فقط با تصمیم سیاسی از سوی طرف آمریکایی مرتبط بود.