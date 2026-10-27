کد خبر: 1387140
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۸
بين‌الملل » اخبار كلی

زلنسکی فرمان دفاع همه‌جانبه از شهرهای اوکراین را امضا کرد

زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین رئیس پنتاگون را به تأخیر ارسال موشک‌ پاتریوت متهم و خواستار حمایت نظامی اروپا از کی‌یف شد.

جوان آنلاین: ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین فرمانی را امضا کرده است که بر اساس آن، ایجاد خطوط موانع مهندسی لازم برای تأمین دفاع همه‌جانبه از شهرهای این کشور آغاز خواهد شد.

این فرمان در وب‌سایت ریاست‌جمهوری اوکراین منتشر شده و تصمیم شورای امنیت ملی و دفاع این کشور درباره اقدامات لازم برای توسعه این موانع و سازوکارهای اجرای آنها را به اجرا درمی‌آورد. البته متن کامل در دسترس عمومی نبوده و جزئیات آن فاش نشده است. مسئولیت نظارت بر اجرای این تصمیم نیز به دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین واگذار شده است.

روز دوشنبه سرگئی کورتسکی، نخست‌وزیر اوکراین گفته بود که بخش تجاری کشور باید خود را برای بحرانی‌ترین سناریوی احتمالی تحولات آماده کند. او تأکید کرد:«بهتر است برای شرایط بسیار وخیم‌تر آمادگی داشته باشیم.»

زلنسکی رئیس پنتاگون را مقصر تأخیر در ارسال موشک‌های پاتریوت دانست

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا را به تأخیر در ارسال موشک‌های سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت متهم کرد.

ولودیمیر زلنسکی شب گذشته در کانال تلگرامی خود نوشت: «نزدیک به یک ماه است که منتظر امضای آقای هگست برای ارسال موشک‌های سامانه‌های پاتریوت و ناسامز هستیم و من دستور داده‌ام بار دیگر این موضوع با طرف آمریکایی مطرح شود.»

او با اشاره به اینکه گزارشی درباره وضعیت ارسال تسلیحات غربی به کشور دریافت کرده، افزود: «کی‌یف در حال مذاکره با واشنگتن، کشورهای اروپایی و سایر شرکایی است که ذخایری از موشک‌های PAC-۲ و PAC-۳ در اختیار دارند.»

زلنسکی همچنین از آماده‌سازی مقدمات نشست «رامشتاین» در ماه نوامبر خبر داد و خواستار تسریع در اجرای تصمیمات پیشین درباره حمایت نظامی از اوکراین شد.

درخواست اوکراین برای دریافت ۱۰ درصد ذخایر موشک‌های پدافندی غرب

در این رابطه، یوگنی خمارا، وزیر دفاع اوکراین از متحدان غربی این کشور خواست تا ۱۰ درصد از ذخایر موجود موشک‌های رهگیر خود، از جمله موشک‌های سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت را در اختیار کی‌یف قرار دهند.

در پیامی که در کانال تلگرام وزارت دفاع اوکراین منتشر شده، آمده است: «خمارا از شرکای غربی اوکراین خواسته امکان واگذاری ۱۰ درصد از ذخایر موشک‌های رهگیر خود، از جمله موشک‌های سامانه‌های پاتریوت و آیریس-تی را بررسی کنند.»

وزارت دفاع اوکراین افزود که این درخواست خطاب به وزارتخانه‌های دفاع ایتالیا، فرانسه، لهستان، بریتانیا و آلمان مطرح شده است. علاوه بر این، خمارا انتظار دارد کشورهای شریک هم منابع مالی لازم برای خرید سامانه‌های موشکی ضدهوایی قابل حمل را اختصاص دهند و هم تعدادی از این سامانه‌ها را از ذخایر خود در اختیار اوکراین قرار دهند.

واکنش پنتاگون به اتهامات زلنسکی درباره تأخیر ارسال تسلیحات به اوکراین

وزارت جنگ آمریکا در واکنش به گله رئیس‌جمهور اوکراین درباره تأخیر در ارسال موشک‌های رهگیر سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت، اعلام کرد که مواضع ایالات متحده در رابطه با تسلیحات نظامی که کشورهای اروپایی به اوکراین تحویل می‌دهند، بدون تغییر باقی مانده است.

پنتاگون در پاسخ به ادعای مطرح شده از سوی ولودیمیر زلنسکی، اعلام کرد: «هیچ تغییری در سیاست وزارت جنگ درباره هیچ‌یک از انواع تسلیحاتی که ما انتقال آنها از سوی کشورهای اروپایی به اوکراین را تأمین می‌کنیم، ایجاد نشده است.»

این وزارتخانه همچنین تأکید کرد که برنامه ناتو برای تأمین تسلیحات آمریکایی موسوم به PURL همچنان طبق روال عادی اجرا می‌شود و در چارچوب این سازوکار، متحدان و شرکای ناتو به نسبت سهم خود در تأمین تجهیزات و خدمات دفاعی ارائه‌شده از سوی ایالات متحده مشارکت می‌کنند.

در اواسط اکتبر، نشریه اوکراینی «کی‌یف ایندیپندنت» مدعی شده بود که هگست انتقال محموله بزرگی از موشک‌های سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت به اوکراین را به تأخیر انداخته است. بر اساس این گزارش، متحدان کی‌یف پیش‌تر هزینه این موشک‌ها را پرداخته بودند و حجم محموله نیز قابل توجه است و تأخیر در ارسال آنها فقط با تصمیم سیاسی از سوی طرف آمریکایی مرتبط بود.

برچسب ها: زلنسکی ، اوکراین ، خاک اوکراین
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

قطعی کابل‌ها قطعی شد

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

پول گندم‌کاران اسیر دعوای بیمه‌ای وزارتخانه‌ها

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمی‌شود

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

آموزش برای همه، فرصت برای برخی!

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

فصلی جدید در تاریخ ایران

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

حتی ذره‌ای و هیچ تردیدی!

ترامپ در مثلث مرگ

تفرقه افکنی پشت بی‌اخلاقی پنهان نماند

استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!

مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

فیش خرید پلیس را به سارق رساند + گفت‌وگو با متهم

تاریخ را که بدزدند باخته‌ایم

وقتی امریکا در خاکش خاک شد

جوابیه کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی  به گزارش «جوان»

مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!

ایران به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی است/ فرنگی‌کاران توان تکرار قهرمانی را دارند

مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم

آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد

قیمت طلا روز جمعه ۱ آبان ماه

ترامپ ورود نظامی به خلیج فارس را در خواب ببیند

کارآگاه‌بازی مالباخته سارق سریالی دکه‌ها را به دام انداخت‌

۵ دندان پوسیده در دهان ۶ ساله‌ها!

قالیباف به امریکا: ۱۰‌پیامد تلخ را می‌چشید

تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»

چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید
مصاحبه فرشاد احمدزاده و ابوالفضل رزاق پور بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس
سرمربی فولاد خوزستان در پاسخ به خبرنگار جوان: ۳ سال در پرسپولیس حضور داشتم، به همه زوایای این تیم آشنایی داشتم
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد
گفت‌و‌گو با مسئول گروهی جهادی در میناب/ زنان مینابی مادرانه پشتیبان رزمندگان هستند 
دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی
شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران
گفت‌وگو با دکتر داریوش صفرنژاد/ تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است
دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان
همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»
 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد
تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار