کد خبر: 1387136
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تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۷
ورزش » ساير

تصمیم جدید ژسوس درباره کریستیانو رونالدو

رونالدو سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال تصمیم گرفته است که کریستیانو رونالدو را در اردوی بعدی دعوت کند.

جوان آنلاین: ژسوس، سرمربی تیم ملی پرتغال، پس از حاشیه‌هایی که در آخرین وقفه بازی‌های ملی میان او و کریستیانو رونالدو به وجود آمد، تصمیم تازه‌ای درباره این ستاره باتجربه اتخاذ کرده است.

رونالدوی ۴۲ ساله پیش از دیدار پرتغال مقابل دانمارک در لیگ ملت‌های اروپا، اردوی تیم ملی را ترک کرد. این اتفاق پس از اختلاف میان او و ژسوس رخ داد؛ اختلافی که به نیمکت‌نشینی رونالدو در دیدار برابر نروژ در هفته دوم رقابت‌ها مربوط می‌شد.

کاپیتان پرتغال به دلیل این اقدام با مجازات روبه‌رو شد و آینده حضورش در تیم ملی پرتغال نیز به موضوع بحث و گمانه‌زنی‌های فراوان تبدیل شد. این اتفاق در حالی رخ داد که او در بیانیه خود اشاره‌ای به بازنشستگی از فوتبال ملی نکرده بود.

رونالدو در بیانیه‌اش تأکید کرد که تصمیم به ترک اردو به دلیل عمل‌نشدن به وعده‌های مربوط به میزان مشارکت او در دیدار مقابل نروژ گرفته شده است.

روزنامه پرتغالی "O Jogo" گزارش داد که کریستیانو رونالدو در فهرست اولیه تیم ملی پرتغال برای وقفه بازی‌های ملی در ماه نوامبر قرار خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش، ژسوس طی روزهای آینده فهرست نهایی بازیکنان دعوت‌شده را مشخص می‌کند تا تیم ملی پرتغال برای ادامه رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا آماده شود. صعود پرتغال به مرحله یک‌چهارم نهایی این رقابت‌ها پیش از این قطعی شده است.

تیم ملی پرتغال در ادامه مسابقات، روز ۱۴ نوامبر در هفته پنجم و ماقبل پایانی به مصاف دانمارک می‌رود و سپس در هفته ششم و پایانی، مهمان ولز خواهد بود.

با این تصمیم، احتمال حضور دوباره رونالدو در فهرست تیم ملی پرتغال مطرح شده است هرچند طبق گزارش منتشرشده، حضور او در فهرست اولیه به معنای قطعی‌شدن دعوتش به فهرست نهایی نیست و تصمیم نهایی ژسوس در روزهای آینده مشخص خواهد شد.

برچسب ها: رونالدو ، پرتغال ، جانشین رونالدو
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