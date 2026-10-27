کد خبر: 1387135
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تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۴
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آقامیری: ۷۵ متروباس ۲۶ متری برای تهران خریداری شده است

سید محمد آقامیری عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به خرید ۷۵ متروباس ۲۶ متری برای پایتخت، از ورود تدریجی این ناوگان به کشور خبر داد.

جوان آنلاین: سید محمد آقامیری در چهارصد و چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به انتشار اخباری در رسانه ها مبنی بر عدم کارشناسی از سوی شهرداری در خرید اتوبوس‌ها، اظهار کرد: شهرداری ۷۵ متروباس ۲۶ متری خریداری شده که در مسیر میدان آزادی- پایانه شرق به کار گرفته می‌شود. دو متروباس در بندرعباس بوده و امور گمرکی در حال انجام است که البته با توجه به شرایط جنگی از عدم ترخیص آن گلایه داریم.

به گزارش مهر، آقامیری با بیان اینکه ۳۰ متروباس بارگیری شده و به زودی به بندرعباس می‌رسد و ۳۰ متروباس نیز به زودی بارگیری خواهد شد، خاطرنشان کرد: متروباس ها به دلیل برخورداری از دو مفصل بهتر از اتوبوس های ۱۸ متری گردش می‌کنند.

وی با بیان اینکه متروباس‌ها از منابع شهرداری و عوارض اخذ شده از سوی مردم خریداری شده است، تصریح کرد: موضوع خرید متروباس ها از محل درآمدهای نفتی صحیح نیست.

آقامیری با تأکید بر اینکه حجم تخریب ها علیه شهرداری تهران زیاد شده است، یادآور شد: یک زمان گفتند اتوبوس‌های برقی دود می کنند و بعد از آن هم به اندازه‌ای سنگ اندازی شد که از دو هزار و ۵۰۰ اتوبوس برقی تنها ۵۰۰ اتوبوس وارد شود. ما در محاصره اقتصادی هستیم و در این شرایط نباید وقتی اقداماتی در تهران صورت می گیرد خط تخریب شکل بگیرد. اسرائیل به دنبال شورش‌های داخلی در ایران است و کسانی که تخریب می‌کنند در همین مسیر حرکت می‌کنند.

وی ادامه داد: در این ایام چنین تخریب‌هایی حرام شرعی است؛ به ویژه در شرایطی که باید به سمت امیدواری حرکت کرد. شهرداری تهران در ایام جنگ تلاش ویژه‌ای می‌کند تا مشکلات کمتر شود که مردم این موارد را می بینند. لذا اقدام تخریب گران برای نیت خیرخواهی مردم نیست و خارج از تقواست.

برچسب ها: سید محمد آقامیری ، متروباس‌ ، شورای اسلامی شهر تهران
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