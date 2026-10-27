کد خبر: 1387134
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تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۴
بين‌الملل » اخبار كلی

آکسیوس: نتانیاهو برای ماندن در قدرت به ترامپ التماس کرد

آکسیوس به گفته یک منبع آگاه آمریکایی و یک منبع اسرائیلی، نتانیاهو — که در انتخابات امروز (سه‌شنبه) برای بقای سیاسی خود می‌جنگد — از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درخواست کرده بود تا حمایت علنی بیشتری از کارزار انتخاباتی او به عمل آورد.

جوان آنلاین: آکسیوس نوشت: به گفته منبع آمریکایی، کاخ سفید تلاش‌های فشرده و اصرار نتانیاهو را «نشانه‌ای از استیصال» و حاکی از آن می‌داند که نخست‌وزیر اسرائیل به این نتیجه رسیده است که در رقابت‌های انتخاباتی عقب افتاده است.

ترامپ دو هفته پیش در مصاحبه‌ای با شبکه «نیوزمکس» گفته بود که برخی افراد در اسرائیل از او خواسته‌اند تا برای حمایت از نتانیاهو وارد عمل شود.

منبع آمریکایی اظهار داشت که نتانیاهو در سه روز گذشته دو بار با ترامپ گفتگو کرده و از او خواسته است تا حمایت خود را — که هفته گذشته در پستی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» (Truth Social) ابراز کرده بود — تقویت و تشدید کند. این منبع افزود که نتانیاهو حتی متن‌های پیشنهادی برای بیانیه‌های حمایتی بیشتر ارائه کرده است.

یک منبع اسرائیلی که از تلاش‌های نتانیاهو مطلع است، گفت که نخست‌وزیر اسرائیل پیشنهاد داده بود ترامپ با خبرنگاران اسرائیلی تماس‌هایی برقرار کند تا حمایت بیشتری از او ابراز نماید.

عصر یکشنبه، ترامپ بیانیه دیگری در حمایت از نتانیاهو منتشر کرد و از اسرائیلی‌ها خواست به او رأی دهند؛ دلیل اصلی این حمایت، مواضع تند و سرسختانه نتانیاهو در قبال ایران عنوان شده است.

ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «همان‌طور که همه، از جمله دشمنان، می‌دانند، من و "بی‌بی" (نتانیاهو) در مسیر پیروزی‌های مشترک، رابطه فوق‌العاده‌ای داشته‌ایم... وقتی پای صندوق‌های رأی می‌روید، لطفاً به یاد داشته باشید که بی‌بی یک نخست‌وزیرِ جنگجویِ برجسته بوده است!» او افزود: «دیگر نباید شعار "مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل" در جهان شنیده شود، و شنیده هم نخواهد شد. برای مقام نخست‌وزیری به "بی‌بی نتانیاهو" رأی دهید؛ ما باید کاری را که آغاز کرده‌ایم، به سرانجام برسانیم!»

این اعلام حمایت پس از هفته‌ها تردید اعلام شد. ترامپ حتی تا آنجا پیش رفت که تلویحاً گفت شکست نتانیاهو می‌تواند پیامدهایی برای روابط ایالات متحده و اسرائیل به همراه داشته باشد. ترامپ هرگز با نخست‌وزیری در اسرائیل به جز نتانیاهو کار نکرده و شخصاً هیچ‌یک از دیگر نامزدها را نمی‌شناسد. این دو رابطه‌ای نزدیک، اما اغلب پرفراز و نشیب با یکدیگر داشته‌اند.

سه شبکه تلویزیونی اصلی اسرائیل روز جمعه آخرین نظرسنجی‌های پیش از انتخابات خود را منتشر کردند که همگی نشان می‌دهند ائتلاف نتانیاهو فاصله زیادی با کسب اکثریت پارلمانی دارد. هر سه نظرسنجی پیش‌بینی می‌کنند که بلوک نتانیاهو در کنست(پارلمان) ۱۲۰ نفره، تنها ۵۰ کرسی به دست خواهد آورد؛ یعنی ۱۷ کرسی کمتر از آنچه ائتلاف فعلی او در اختیار دارد. همچنین پیش‌بینی شده است که حزب «لیکود» به رهبری او، که اکنون ۳۲ کرسی دارد، تنها ۲۰ کرسی کسب کند. بر اساس این نظرسنجی‌ها، بلوک مخالفان به رهبری گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش، بین ۵۲ تا ۵۶ کرسی به دست خواهد آورد و ۱۴ تا ۱۶ کرسی نیز به دو حزب عربِ اسرائیلی خواهد رسید. شبکه ۱۱ تلویزیون اسرائیل نیز پیش‌بینی کرده است که یک حزب متشکل از نیروهای ذخیره ارتش — که به هیچ‌یک از دو بلوک وابسته نیست — چهار کرسی کسب کند. در این میان، شبکه ۱۴ که گرایش‌های حامی نتانیاهو دارد، یک استثنای قابل‌توجه محسوب می‌شود؛ این شبکه در نظرسنجی اوایل هفته جاری، ۶۰ کرسی برای بلوک نتانیاهو و ۳۰ کرسی برای حزب لیکود پیش‌بینی کرده بود.

در لایه‌های پنهان: یک مقام آمریکایی این حمایت [ترامپ از نتانیاهو] را، فارغ از نتیجه انتخابات، یک موقعیت «برد-برد» برای ترامپ توصیف کرد. اگر نتانیاهو پیروز شود — یا به عنوان نخست‌وزیر موقت در قدرت باقی بماند — ترامپ می‌تواند مدعی شود که او را از نظر سیاسی نجات داده است و از این اهرم برای فشار جهت گرفتن امتیازات استفاده کند. اگر نتانیاهو شکست بخورد و مخالفانش دولت تشکیل دهند، رهبران جدید اسرائیل همچنان انگیزه‌های کافی برای برقراری روابط خوب با ترامپ خواهند داشت. در آن صورت، حمایت ترامپ از رقیب آن‌ها به سرعت به موضوعی حاشیه‌ای و کم‌اهمیت تبدیل خواهد شد. با این حال: برخی از مشاوران ترامپ معتقدند که تشکیل دولتی در اسرائیل به رهبری فردی غیر از نتانیاهو، می‌تواند فرصت‌هایی را برای پیشبرد دستورکار ترامپ در خاورمیانه فراهم کند.

برچسب ها: آکسیوس ، ترامپ ، نتانیاهو
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