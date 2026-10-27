کد خبر: 1387132
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تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۶
بين‌الملل » اخبار كلی

اعتراضات خانواده‌های زندانیان صهیونیست و کشته‌شدگان ۷ اکتبر همزمان با برگزاری انتخابات

اسرائیل همزمان با آغاز روز انتخابات کنست، خانواده‌های زندانیان و کشته‌شدگان حملات هفتم اکتبر با برگزاری تجمعی اعتراضی در تل‌آویو، خواستار یادآوری ناکامی‌های کابینه بنیامین نتانیاهو از سوی اسرائیلی‌ها شدند.

جوان آنلاین: رسانه‌های عبری گزارش دادند که خانواده‌های زندانیان صهیونیست و کشته‌شدگان هفتم اکتبر، روز انتخابات کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) را با برگزاری تجمعی اعتراضی در تل‌آویو و یک دقیقه سکوت آغاز کردند.

به گزارش ایسنا، این خانواده‌ها در جریان این تجمع، از اسرائیلی‌ها خواستند ناکامی‌های کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را یادآوری کنند.

ساکنان اراضی اشغالی امروز سه‌شنبه، برای اولین انتخابات پارلمانی از زمان حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳، در بحبوحه رقابت برای تشکیل دولت بعدی که می‌تواند آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر را تعیین کند، به پای صندوق‌های رأی رفتند. حزب لیکود به ریاست بنیامین نتانیاهو و حزب یشار که برای اولین بار تحت رهبری گادی آیزنکوت، رئیس سابق ستاد ارتش، در این رقابت‌ها شرکت می‌کند، پیشتاز هستند.

انتخابات جاری نه تنها توسط جامعه عرب که به دنبال سرنگونی دولت نسل‌کشی، تخریب و ویرانی است، بلکه توسط بخش‌های وسیعی از مردم اراضی اشغالی، به ویژه مخالفان بنیامین نتانیاهو، کابینه او و شرکای ائتلافی‌اش، محوری و سرنوشت‌ساز توصیف می‌شود.

نتانیاهو از اواخر دسامبر ۲۰۲۲ ریاست دکابینه فعلی را بر عهده دارد، کابینه‌ای که به عنوان راست‌گراترین کابینه در تاریخ اسرائیل توصیف می‌شود.

او با اتهامات فساد روبه‌ر
و است و دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت او را به اتهام جنایات جنگی در نوار غزه صادر کرده است.

برچسب ها: زندانیان ، ۷ اکتبر ، انتخابات ، اسرائیل
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