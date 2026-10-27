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تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۳
بين‌الملل » اخبار كلی

ارتش آمریکا خودروهای چینی BYD را ممنوع کرد

1 نیروهای ارتش آمریکا در ژاپن امروز (سه‌شنبه) اعلام کردند که یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی خارج از کشور آمریکا، خودروهای ساخت شرکت خودروسازی برقی BYD چین را به دلیل نگرانی‌های امنیتی ممنوع کرده است.

جوان آنلاین: این ممنوعیت که این هفته در پایگاه هوایی کادنا در جزیره اوکیناوا در جنوب ژاپن به اجرا درآمد، گمانه‌زنی‌هایی را مبنی بر احتمال اتخاذ اقدامات مشابه در سایر تاسیسات نظامی آمریکا به عنوان بخشی از سرکوب واشنگتن علیه فناوری چینی که مظنون به استفاده از آن برای جمع‌آوری اطلاعات حساس است، افزایش داده است.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، «آلی استورمر» سخنگوی شاخه هجدهم نیروی هوایی ایالات متحده در کادنا ژاپن در بیانیه‌ای مدعی شد: «این خودروها خطری غیرقابل قبول و غیرقابل اجتناب برای پرسنل و ماموریت ما ایجاد می‌کنند.»

این محدودیت‌ها برای همه خودروهای BYD از جمله خودروهای شخصی، تاکسی‌ها و خودروهای تحویل بار اعمال می‌شود و به پرسنل امنیتی مستقر در ورودی‌های پایگاه دستور داده شده است که جلوی خودروهای مذکور را بگیرند و به رانندگان دستور دهند که دور بزنند. کادنا، بزرگترین پایگاه نیروی هوایی ایالات متحده در شرق آسیا، مستقیما در واکنش به بحرانی که شامل چین، روسیه یا کره شمالی باشد، درگیر خواهد شد.

موجودی این پایگاه شامل سامانه موشکی قدرتمند تایفون است که گفته می‌شود قادر به شلیک موشک‌های تاماهاوک تا برد ۱۶۰۰ کیلومتر است و بخش‌هایی از چین و روسیه را در بُرد قابل اصابت قرار می‌دهد. همچنین این پایگاه میزبان جنگنده و هواپیماهایی است که برای سوخت‌گیری هوایی، نظارت و شناسایی استفاده می‌شوند.

خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی نیز گزارش کرد این اقدام در بحبوحه نگرانی‌ها از نشت احتمالی اطلاعات از طریق فناوری‌های نصب شده روی این خودرو مانند دوربین‌ها، حسگرها و دستگاه‌های GPS صورت می‌گیرد.

مقامات نظامی آمریکا تهدید خاصی را شناسایی نکرده‌اند، اما این ممنوعیت بخشی از اقدامات گسترده‌تر ایالات متحده و سایر کشورهای غربی برای محدود کردن فناوری هوشمند چینی در خودروها، تلفن‌های همراه و سایر دستگاه‌هایی است که نگرانند برای «جاسوسی» از صاحبان آنها استفاده شود.

در ماه ژوئن، پنتاگون شرکت BYD چین را به فهرست ۱۸۸ شرکت چینی که معتقد است با ارتش این کشور ارتباط دارند، اضافه کرد؛ اقدامی که به اعتراض پکن منجر شد. این لیست سیاه همچنین شامل شرکت خودروسازی نیو، شرکت تجارت الکترونیک علی‌بابا و شرکت اینترنتی بایدو می‌شود.

وزارت دفاع ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ فروش و استفاده از تلفن‌های هوشمند شرکت‌های چینی هواوی و زدتی‌ای را در پایگاه‌های نظامی در سراسر جهان ممنوع و بار دیگر به نگرانی‌های امنیتی اشاره کرد.

چین نیز در مقابل محدودیت‌های مشابهی را بر خودروهای تسلا ساخت آمریکا اعمال کرده است. در سال ۲۰۲۱، به دلیل نگرانی‌های امنیتی در مورد دوربین‌های نصب شده روی این خودروها، ورود آنها را به برخی از مجتمع‌های دولتی منع کرد. پکن این محدودیت را در سال ۲۰۲۴ پس از آنکه تسلا از انجمن برتر صنعت خودرو این کشور تاییدیه گرفت، حذف کرد.

خودروهای چینی BYD اکنون در حال گسترش در خارج از کشور، از جمله در چهارمین بازار بزرگ خودرو جهان یعنی ژاپن، است.

برچسب ها: ارتش آمریکا ، خودرو سازی ، چین
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