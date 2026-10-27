بازداشت ۶ شهروند شیعه در بحرین

جوان آنلاین: مقام‌های بحرینی در ادامه اقدامات امنیتی علیه شهروندان شیعه، با هدف قرار دادن مراسم سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، شماری از شخصیت‌های دینی و اجتماعی و جوانان را بازداشت یا احضار کرده‌اند؛ اقداماتی که با انتقادهایی درباره محدود کردن آزادی‌های دینی و سیاسی همراه شده است.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش پایگاه خبری العهد، در میان بازداشت‌شدگان، حبیب درازی، خطیب حسینی، قرار دارد که پس از انتشار گسترده ویدئویی از قرائت زیارت عاشورا و شکل‌گیری موجی از تحریک و حملات علیه او در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد. حاج حبیب عباس، رئیس مأتم بن‌خمیس و ۲ مداح به نام‌های سید جلال بلادی و عبدالله متروک نیز بازداشت شده‌اند.

همچنین علی الغانمی، جوان بحرینی، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزلش در منطقه بنی‌جمره بازداشت شد. محمود مسلم نیز دیگر شهروند بحرینی است که بامداد چهارشنبه و پس از احضار برای بازجویی بازداشت شد.

این اقدامات هم‌زمان با تشدید تدابیر علیه زندانیان سیاسی در زندان جو و در شرایط ادامه اعتصاب غذا در این زندان صورت می‌گیرد؛ مساله‌ای که نگرانی‌هایی را درباره وضعیت بازداشت‌شدگان و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه آنها برانگیخته است.

این بازداشت‌ها بخشی از موج تشدید اقدامات امنیتی در بحرین از فوریه گذشته به شمار می‌رود که یورش به منازل، احضار و بازداشت شهروندان و همچنین محدودیت در برگزاری مناسک مذهبی و هدف قرار دادن شخصیت‌های مرتبط با مراسم و مجالس حسینی را دربر گرفته است.

طبق گزارش العهد، رویکرد امنیتی مقام‌های بحرینی در قبال شهروندان شیعه، به جای رسیدگی به ریشه‌های بحران‌های سیاسی و اجتماعی و پاسخ‌گویی به مطالبات حقوقی، بر اقدامات امنیتی متکی است؛ رویکردی که می‌تواند به افزایش نارضایتی‌ها و تعمیق شکاف میان حاکمیت و جامعه منجر شود.