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تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۶
بين‌الملل » اخبار كلی

انصارالله: اظهارات مقامات سعودی با واقعیت برای کاهش تنش همخوانی ندارد

الحوثی «محمد علی الحوثی» عضو شورای عالی سیاسی یمن با انتقاد از مواضع وزارت امور خارجه عربستان درباره کاهش تنش در منطقه، این اظهارات را در تناقض با ادامه حملات، محاصره و تشدید اقدامات ریاض علیه یمن دانست و خواستار توقف حملات، رفع محاصره و پرداخت غرامت به این کشور شد.

جوان آنلاین: وی ادعاهای وزارت خارجه عربستان درباره نقش محوری این کشور در برقراری امنیت منطقه را نیز در تناقض با «کشتار، محاصره، هدف قرار دادن و اشغال یمن» دانست و گفت: اقدام واقعی که عربستان باید انجام دهد، توقف حملات، پایان دادن به محاصره و خروج از یمن است.

به گزارش ایرنا، این عضو شورای عالی سیاسی یمن خواستار توقف حملات، رفع محاصره و جبران خسارت‌های واردشده به یمن در نتیجه تجاوز عربستان از سال ۲۰۱۵ تاکنون شد.

الحوثی همچنین پیمان دفاعی مکه را تلاشی برای نمایش عربستان به‌عنوان کشوری علاقه‌مند به صلح منطقه دانست؛ در حالی که به گفته وی، ریاض همچنان به حملات خود علیه یمن ادامه می‌دهد.

وی درباره کشاندن نیروهای مصری به جنگی جدید هشدار داد و گفت چنین اقدامی توان نظامی مصر را فرسوده می‌کند و در خدمت طرح‌های دشمن اسرائیلی برای حمله به سینا قرار می‌گیرد.

الحوثی با تأکید بر این که "یمن از هیچ ائتلاف جدیدی هراس ندارد"، افزود این ائتلاف‌ها باید به‌جای مقابله با یمن، برای رویارویی با دشمن اسرائیلی که علیه ملت‌های منطقه اعلام جنگ می‌کند، به کار گرفته شوند.

وی همچنین گفت مصر، ترکیه و پاکستان نباید از ادامه حملات، محاصره و اشغال یمن حمایت کنند.

این مقام یمنی در ادامه تأکید کرد که کشورش تهدیدی برای تنگه باب‌المندب نیست، بلکه از آن و همچنین کانال سوئز و دیگر بخش‌های جهان عرب و اسلام محافظت می‌کند.

الحوثی ایجاد ترس درباره تهدیدهای نامشخص و اعلام‌نشده را به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و اسرائیل نسبت داد و گفت این اقدامات با هدف تداوم درگیری‌ها در جهان عرب و اسلام انجام می‌شود.

وی همچنین اظهار کرد که اگر آمریکا می‌دانست ائتلاف جدید به منافع این کشور یا اسرائیل آسیب می‌زند، نخستین طرفی بود که با آن مقابله می‌کرد و خواستار توقف آن می‌شد.

الحوثی ائتلاف مکه را در خدمت طرح‌های سلطه‌جویانه آمریکا و اسرائیل در منطقه دانست و گفت که با آزادگانی روبه رو خواهد شد که در برابر این سیاست می ایستند.

وی از اعضای آنچه «ائتلاف دفاع از مکه» خواند، خواست از این ائتلاف خارج شوند و در ائتلاف‌های متجاوزانه علیه یمن مشارکت نکنند.

این عضو شورای عالی سیاسی یمن همچنین خواستار هدایت تلاش‌ها به سمت دفاع از فلسطین و آزادسازی منطقه از سلطه آمریکا و اسرائیل شد.

الحوثی با ابراز امیدواری برای این که "شست‌های جاری به برقراری صلح در منطقه کمک کند"، تأکید کرد که یمن ادامه حملات، اشغالگری و ارتکاب جنایت علیه مردمش را نمی‌پذیرد.

وی در پایان گفت: ما خواهان جنگ نیستیم، بلکه خواهان آزادی، استقلال و صلح واقعی هستیم؛ صلحی که منافع کشور، ملت و امت ما را تأمین کند.

برچسب ها: محمد علی الحوثی ، عربستان سعودی ، انصار الله یمن
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