همزمان با برگزاری انتخابات رژیم صهیونیستی، گزارش روزنامه «اسرائیل هیوم» از تلاش پشت‌پرده کاخ سفید برای شکل‌دهی به ائتلافی میان بنیامین نتانیاهو و گادی آیزنکوت برای ائتلاف حکایت دارد؛ ابتکاری که در صورت تحقق، می‌تواند به حذف احزاب راست افراطی از ائتلاف حاکم و تغییر آرایش سیاسی کابینه منجر شود.

جوان آنلاین: روزنامه «اسرائیل هیوم» گزارش داد که کاخ سفید همزمان با برگزاری انتخابات در سرزمین‌های اشغالی همچنان برای تشکیل کابینه ائتلافی با مشارکت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و گادی آیزنکوت، رئیس حزب یاشار پافشاری می‌کند.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، همزمان با آغاز رأی‌گیری در حوزه‌های انتخاباتی سرزمین‌های اشغالی، تلاش واشنگتن برای نزدیک کردن نتانیاهو و آیزنکوت وارد مرحله تازه‌ای شده است. نتانیاهو در مذاکرات پشت‌پرده با مقام‌های آمریکایی، خود را شریکی مناسب برای همکاری با واشنگتن، به‌ویژه در مقابله با ایران، معرفی کرده و احتمال فاصله گرفتن از متحدان راست‌گرای خود را در صورت تشکیل ائتلاف با آیزنکوت مطرح کرده است.

نتانیاهو در این مذاکرات گفته است که در صورت توافق با آیزنکوت برای تشکیل دولت وحدت، ممکن است ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیتی داخلی و حزب وی را از ائتلاف کنار بگذارد. بن‌گویر به دلیل مواضع تند و اقداماتش در قبال کرانه باختری با انتقادهایی مواجه است.

بر اساس گزارش منتشرشده، طرح مورد حمایت آمریکا با تلاش برای ایجاد ائتلافی منطقه‌ای بر پایه توافق‌های ابراهیم و با تأکید بر مشارکت عربستان سعودی ارتباط دارد. در چارچوب این طرح، تشکیل دولتی چرخشی نیز مطرح شده است که بر اساس آن، نتانیاهو حدود دو سال نخست‌وزیر باشد، برای پایان دادن به جنگ‌ها و پیشبرد توافق‌های سیاسی اقدام کند و سپس از فعالیت سیاسی کناره‌گیری کند.

در همین حال، منابع آمریکایی فاش کرده‌اند که اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، به رغم اظهارات در رسانه‌های رژیم صهیونیستی، در مذاکرات مربوط به این طرح نقش دارد و ممکن است نتانیاهو را مورد عفو قرار دهد.

طرح احتمالی تشکیل دولت وحدت منجر به شکل‌گیری یک نوع بی‌اعتمادی در فضای داخلی رژیم صهیونیستی شده است. بن‌گویر، نتانیاهو را متهم کرده که قصد دارد پس از انتخابات وی را کنار بگذارد و سمت‌های دولتی را در اختیار جریان‌های چپ‌گرا قرار دهد.

وی از نتانیاهو خواسته است در کنار متحدان راست‌گرای خود بماند و دولتی کاملاً راست‌گرا تشکیل دهد.

در سوی دیگر، موضع آیزنکوت درباره همکاری با نتانیاهو همچنان با ابهام همراه است. آیزنکوت که در نظرسنجی‌ها از نتانیاهو پیشی گرفته و انتظار می‌رود از حمایت احزاب عرب برخوردار شود، پیش‌تر اعلام کرده بود که تحت هیچ شرایطی در کابینه‌ای به ریاست نتانیاهو حضور نخواهد یافت.

با این حال، وی اخیراً در موضعی محتاطانه‌تر گفته است که «فقط مردم اسرائیل نتایج انتخابات را تعیین خواهند کرد».

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود نزدیکان آیزنکوت برای هرگونه مشارکت در دولت، شروط سخت‌گیرانه‌ای تعیین کنند؛ از جمله تعهد کتبی نتانیاهو به کناره‌گیری از نخست‌وزیری، لغو قانون مربوط به اصلاحات قضایی و تشکیل کمیته تحقیق حاکمیتی درباره شکست امنیتی اسرائیل در هفتم اکتبر (عملیات طوفان الاقصی).

حمایت علنی ترامپ از نتانیاهو نیز این سناریو را تقویت کرده است. رئیس‌جمهور آمریکا دو بار در تاریخ ۱۸ و ۲۵ اکتبر (۲۶ مهر و سوم آبان) با انتشار پستی در شبکه «تروث سوشیال» بر حمایت خود از نتانیاهو پافشاری کرده است.

با وجود این حمایت‌ها، در دولت ترامپ درباره امکان تحقق ائتلاف پیشنهادی اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی منابع معتقدند نتانیاهو در صورت جدا شدن از متحدان راست‌گرای خود، ممکن است مواضعش را تعدیل کند؛ در مقابل، گروهی دیگر به وی اعتماد ندارند و معتقدند نتانیاهو برای حفظ موقعیت سیاسی خود ممکن است توافق‌های احتمالی را نقض کند.

این در حالی است که نظرسنجی‌ها از نزدیک بودن دو بلوک اصلی سیاسی حکایت دارد و هیچ‌یک از آنها به‌تنهایی ۶۱ کرسی لازم برای کسب اکثریت در کنست را در اختیار ندارد. چنین وضعیتی می‌تواند به بن‌بست سیاسی منجر شود و فشارها برای تشکیل دولت وحدت بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات را افزایش دهد.