۲ تن از اسقف‌های کاتولیک میهمان کاخ سفید، پس از انتشار فیلم دعای آنها برای ترامپ در دفتر بیضی، عذرخواهی کرده و مدعی شدند که از آنها سوء استفاده شده و بنا نبود تصاویر این دیدار منتشر شود.

جوان آنلاین: تارنمای شبکه خبری سی ان ان نوشت که این ۲ روحانی مسیحی از حضور در جلسه‌ای با حضور ۱۰ اسقف دیگر و دونالد ترامپ در دفتر بیضی ابراز ندامت کرده و گفتند که از آنها «سوءاستفاده» شده است.

به گزارش ایرنا، عکس‌ و فیلم دعای پنج روز پیش ۱۲ روحانی کاتولیک برای رئیس جمهوری آمریکا، وی را در حالی نشان می‌دهد که سرش را پایین انداخته و پشت میز دفتر بیضی نشسته است و اسقف‌ها گرد او حلقه زده و برایش دعا می کنند.

یکی از اسقف‌های حاضر در جلسه گفت که احساس می‌کند فریب خورده و از شرکت «ناآگاهانه» در یک رویداد سیاسی در آستانه انتخابات ۱۲ آبان عذرخواهی کرد. دیگری گفت که از این جلسه برای دستیابی به «اهداف سیاسی حزبی» «سوءاستفاده» شده و از حضور در آن ابراز پشیمانی کرد.

تصویر منتشر شده توسط کاخ سفید کاملاً در تضاد با پرهیز پاپ لئو چهاردهم در اجتناب از سوگیری سیاسی و تاکید وی در زمینه اجتناب اسقف‌ها از هرگونه جانبداری سیاسی است. با این حال، شخص وی به طور گسترده‌تری به مسائل سیاسی پرداخته و علاوه بر درخواست تدوین مقررات سختگیرانه‌تر هوش مصنوعی، علیه سرکوب مهاجرت غیرقانونی توسط دولت ترامپ و حتی تهاجم ایالات متحده علیه ایران صحبت کرده است.

جفری گراب (Jeffrey Grob)، اسقف اعظم شهر میلواکی، در این زمینه گفت که از ضبط شدن جلسه‌شان بی‌اطلاع بود و اسقف‌ها اجازه انتشار عمومی فیلم‌ها و تصاویر را نداده بودند.

در بیانیه‌ گراب آمده است: این جلسه به هیچ وجه حمایت از رئیس جمهور، سیاست‌های او یا حزبش نبود.

ویلیام یونسن (William Joensen)، اسقف شهر دو موین، گفت که احساس می‌کند از این جلسه برای «اهداف سیاسی حزبی» «سوءاستفاده» شده است.

وی افزود: کاش ساده نبوده و زیرک‌تر بودم. دعا می‌کنم که در آینده محتاط‌تر و خردمندتر باشم.

ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی گذشته خود حمایت کاتولیک‌ها را به خود جلب کرده است، اگرچه نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که این حمایت از زمان بازگشت او به قدرت کاهش یافته است.