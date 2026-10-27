یک تحلیلگر عراقی با اشاره به احتمال متوسل شدن رژیم صهیونیستی به تشدید تنش در منطقه، گفت: اقدامات این رژیم، منطقه را در موقعیت خطرناکی قرار خواهد داد.

جوان آنلاین: «حیدر الموسوی» تحلیلگر عراقی و رئیس مرکز مطالعات راهبردی «القمه»، تحولات مربوط به تنگه هرمز و باب المندب و پیامدهای آن بر اقتصاد جهان را از مهم ترین تحولات منطقه برشمرد و گفت: وضعیت کنونی موجب کاهش صادرات نفت از جمله صادرات عربستان سعودی از تقریبا ۱۲ میلیون بشکه در روز به ۳ میلیون بشکه در روز شده است.

وی یادآور شد در این شرایط تهدید آمریکا علیه ایران، منطقه را در وضعیت خطرناکی قرار می‌دهد.

احتمال روی آوردن اسرائیل به تشدید تنش در منطقه

وی افزود: تهدیدهای آمریکا علیه ایران و احتمال تشدید تنش توسط اسرائیل، همراه با هشدارهای ایران مبنی بر واکنش شدید به این تهدیدها در حالی است که هرگونه رویارویی گسترده، می‌تواند پیامدهایی را رقم بزند که فراتر از طرف‌های درگیر باشد.

الموسوی همچنین با اشاره به ائتلاف‌ها و تحرکات منطقه‌ای، گفت: این ائتلاف‌ها نتایج مورد پیش‌بینی برخی کشورها را به همراه نداشت، در حالی که مواضع و توانمندی‌های صنعا، عربستان سعودی و سایر طرف‌ها را شگفت‌زده کرده است.

وی با اشاره به نشست محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان، عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و همچنین ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه گفت: سفر نماینده سه کشور به ایران پیام‌های سیاسی مهمی را به همراه دارد.