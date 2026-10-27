فعال فلسطینی: اقدامات اشغالگران در «الخلیل» با هدف کوچاندن فلسطینیان است

یک فعال حقوق بشری فلسطینی، تشدید اقدامات اشغالگران در کرانه باختری به ویژه شهر «الخلیل» را جنایت جنگی توصیف کرد که با هدف مجازات جمعی و کوچاندن فلسطینیان انجام می‌شوند.

جوان آنلاین: «عمار دویک» فعال حقوق بشری فلسطینی یورش اشغالگران به شهر الخلیل را مطابق با طرحی گسترده برای هدف قرار فلطینیان در کرانه باختری از طریق کوچاندن اجباری، مجازات جمعی، ویرانی منازل و تاسیسات شهری دانست.

به گزارش ایرنا، وی افزود: آنچه در الخلیل رخ می‌دهد مطابق با مواضع اخیر «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ اسرائیل در اوایل ماه جاری میلادی است، که در آن از طرحی برای کرانه باختری با الهام از مدلی خبر داد که اشغالگران در نوار غزه و جنوب لبنان اجرا کردند. این طرح شامل انجام اقدامات گسترده در پاسخ به هرگونه حمله فلسطینیان است. کاتس تهدید کرده است که تمام ساکنان هر روستای مبداء تهدید ادعایی را اخراج خواهد کرد. او همچنین از کوچاندن فلسطینیان به سمت دره اردن صحبت کرد.

دویک افزود: این اظهارات نشان دهنده روندی است که فراتر از هدف قرار دادن افراد و به مثابه مجازات جمعی است. خطوط کلی این روند در حال حاضر در الخلیل، جایی که بیش از ۴۰۰ خانواده از خانه‌های خود آواره شده‌اند، مشهود است، بدون اینکه هیچ نشانه‌ای از بازگشت قریب‌الوقوع آنها وجود داشته باشد.

وی گفت که این اقدامات شامل تخریب ساختمان‌های مسکونی و تجاری، تهدید به تخریب خانه‌های بیشتر و بازداشت‌ها و یورش به خانه‌هایی است که صاحبان آنها تحت تهدید و به زور نظامیان اشغالگر مجبور به تخلیه شده‌اند.

او به گزارش‌هایی از غارت و دزدی در داخل برخی از خانه‌هایی که ساکنان آنها به اجبار آواره شده‌اند، اشاره کرد و نسبت به خطرات ترکیب آوارگی اجباری، مجازات جمعی و تخریب خانه‌ها و زیرساخت‌های غیرنظامی هشدار داد.

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این فعال حقوق بشری فلسطینی با جنایت جنگی توصیف کردن این اقدامات، هشدار داد که سکوت مداوم بین‌المللی در این باره ، اشغالگران را به ادامه اقدامات خود تشویق می‌کند. دویک خواستار اقدام فوری سیاسی و دیپلماتیک با مشارکت طرف‌های بین‌المللی، عربی و اسلامی برای توقف تشدید اوضاع، تضمین حفاظت از غیرنظامیان و فراهم کردن امکان بازگشت خانواده‌های آواره به خانه‌های خود شد.

او بیان کرد: آنچه در الخیل رخ می‌دهد، ترکیبی از آوارگی اجباری، مجازات جمعی و تخریب املاک، در کنار سوءاستفاده از تشدید درگیری‌ها برای دستیابی به اهداف سیاسی و انتخاباتی است.

دویک هشدار داد که فقدان اقدام مؤثر بین‌المللی، ساکنان را در برابر خطرات فزاینده‌ای قرار خواهد داد.