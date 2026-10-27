روبیو خطاب به رهبر مخالفان ونزوئلا در مورد اعتراضات خیابانی هشدار داد

وزیر امور خارجه آمریکا که چند ماهی است بر همه امور ونزوئلا نظارت شدید دارد و با دولت موقت هماهنگ عمل می‌کند، در واکنش به بازگشت غافلگیرکننده رهبر مخالفان به کاراکاس و از بیم اختلال در کنترل همه‌جانبه واشنگتن، هشدار داد با اعتراض‌های خیابانی نمی‌توان به دموکراسی رسید.

جوان آنلاین: یک روز پس از بازگشت ماریا کورینا ماچادو رهبر تبعیدی مخالفان ونزوئلا به کاراکاس، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هشدار تندی را علیه هرگونه اخلال در روند شکننده گذار دموکراتیک ادعایی در این کشور مطرح کرد؛ روندی که توسط دولت دونالد ترامپ هدایت می‌شود.

روبیو بدون ذکر صریح نام ماریا کورینا ماچادو به خبرنگاران گفت: شما نمی‌توانید با اعتراض‌های خیابانی راه خود را به سوی دموکراسی باز کنید.

آکسیوس در تشریح اهمیت این هشدار عنوان کرد: مطالبات ماچادو برای برگزاری انتخابات در سال آینده میلادی (۲۰۲۷) و انتقاد او از توافق کلان نفتی آمریکا با دولت فعلی کاراکاس، مقام‌های دولت آمریکا را پس از بازگشت غافلگیرکننده او به شدت نگران و حساس کرده است.

یک منبع آگاه در کاخ سفید که با دیدگاه‌های روبیو آشناست، گفت: روبیو روی لبه تیغ سیاسی حرکت می‌کند. ونزوئلا بزرگ‌ترین دستاورد سیاست خارجی این دولت است، و اگر پیشرفت‌هایی که به دست آورده‌ایم نابود شود و ماچادو بخواهد مانع‌تراشی کند، هیچکس برنده نخواهد شد.

یکی از سخنگویان ماچادو به پیام‌های درخواست مصاحبه پاسخ نداد.

به نوشته این رسانه، ماچادو و مقام‌های آمریکایی توافق دارند که ونزوئلا باید انتخابات برگزار کند. اما او خواستار برگزاری انتخابات در سال ۲۰۲۷ است، در حالی که مقام‌های آمریکایی از زمان‌بندی آن مطمئن نیستند. آنها می‌خواهند سه اتفاق پیش از آن رخ دهد:

اصلاح دیوان عالی ونزوئلا: طبق گزارش آکسیوس این دادگاه پر از حامیان نیکلاس مادورو است کسی که سوم ژانویه (۱۳ دی) توسط آمریکا ربوده شد و برای محاکمه به اتهام قاچاق مواد مخدر به نیویورک منتقل شد و وزارت خارجه آمریکا امیدوار است ترکیب جدیدی برای این نهاد تا پایان سال تعیین شود.

اصلاح شورای ملی انتخابات ونزوئلا: این شورا نیز که منتقدان آن را به جانبداری در دو انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته متهم می‌کنند، قرار است بنا بر قصد وزارت خارجه آمریکا، تا اوایل سال آینده میلادی با شورایی جدید جایگزین شود.

ساماندهی بدهی‌های ونزوئلا: ونزوئلا یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بدهی حاکمیتی در جهان را دارد؛ ۳۰۰ میلیارد دلار، که بیشتر از تولید ناخالص داخلی این کشور است. جدول زمانی مورد انتظار برای رفع این مانع کمتر شفاف است و روبیو دیروز (دوشنبه) به صراحت درباره آن بحث نکرد.

بر اساس گزارش ماه سپتامبر (مهر) آکسیوس، ترامپ درباره این سه موضوع با دلسی رودریگس رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا گفت‌وگو کرده و به او یادآور شده است که برگزاری انتخابات در آینده ضرورت دارد. در این میان، یک مقام ارشد وزارت خارجه در جلسه توجیهی روبیو اشاره کرد که اصلاح نهادهای امنیتی نیز زمان‌بر خواهد بود؛ چرا که به گفته او، دولت منتخب دموکراتیک نباید وارث یک بحران اقتصادی ویرانگر شود که بقای حکومت را تهدید کند.

روبیو تاریخ مشخصی برای انتخابات اعلام نکرده، اما گفت آمریکا اجازه نمی‌دهد دولت موقت به ریاست رودریگس روند را آن‌قدر به تاخیر بیندازد که دولت ترامپ در ژانویه (دی ماه) ۲۰۲۹ کارش را تمام کند. او افزود واشنگتن و کاراکاس بر سر جدول زمانی توافق کرده‌اند و دولت موقت تاکنون به آن پایبند بوده است.

به گفته مقام‌های وزارت خارجه آمریکا، برای برگزاری انتخابات تازه، رودریگس باید خالی‌ماندن سمت ریاست‌جمهوری را اعلام کند؛ در این صورت انتخابات ۶ ماه بعد برگزار خواهد شد.

بنابراین، بر اساس خوش‌بینانه‌ترین سناریو، رودریگس می‌تواند برای ژوئن (خرداد/ تیر) آینده فراخوان انتخابات بدهد. مقام‌های دولت ترامپ به آکسیوس گفتند که هیچ تاریخ روشنی برای انتخابات وجود ندارد و ممکن است این رویداد سال آینده یا در سال ۲۰۲۸ برگزار شود.

روبیو همچنین با بیان اینکه در بهترین حالت دو سال و دو ماه دیگر تا پایان دولت ترامپ در این سمت باقی خواهد ماند، تاکید کرد که قصد دارد مساله ونزوئلا را پیش از پایان مأموریتش به سرانجام برساند.

رودریگس و ماچادو رابطه‌ای آشتی‌ناپذیر با یکدیگر دارند. رودریگس دیروز (دوشنبه) بدون نام بردن از ماچادو گفت او باید از حمایتش از «تهاجم نظامی خارجی علیه ونزوئلا» (اشاره‌ای به ربایش مادورو توسط آمریکا) پشیمان باشد.

روبیو اما در پاسخ گفت که به حرف‌های رودریگس توجهی ندارد و معیار او اقدامات است. به گفته او، رودریگس تاکنون در حذف نفوذ ایران و کوبا از ونزوئلا و استرداد الکس ساب، متحد سابق مادورو که اکنون شاهد همکاری با آمریکاست، به تعهداتش عمل کرده است.

روبیو در پایان مدعی شد: اگر در نهایت صاحب یک دیوان عالی، شورای انتخابات، انتخابات و سیستم حکومتی جدید شویم، به هدفمان رسیده‌اید؛ مهم نیست در این مسیر چه کسی چه می‌گوید، زیرا این یک فرآیند نتیجه‌محور است.

او در جمع‌بندی سخنان خود گفت ونزوئلا باید زیرساخت‌های انتخاباتی‌اش را اصلاح کند: نه در ۱۰ سال، نه در ۵ سال و نه حتی در ۲ سال آینده؛ این کار باید به سرعت و بر اساس جدول زمانی تعیین‌شده انجام شود. اما هرکس بخواهد این روند را از مسیر خارج کند، ضربه بزرگی به ونزوئلا وارد کرده است.

ماچادو دیروز و حدود ۱۰ ماه پس از خروج مخفیانه‌ از ونزوئلا، اعلام کرد که به این کشور بازگشته است. به دنبال بازگشت ماچادو، ترامپ گفت که از بازگشت او به ونزوئلا چیزی نمی‌داند؛ وی اظهار داشت که آمریکا به حمایت از رودریگس ادامه خواهد داد.

پس از ابراز بی‌اطلاعی ترامپ از بازگشت رهبر مخالفان ونزوئلا به کشورش، وزیر امور خارجه آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس عنوان کرد: مذاکراتی که با حمایت واشنگتن انجام شده، زمینه را برای بازگشت امن ماریا کورینا ماچادو به ونزوئلا فراهم کرده است.

هفته گذشته، آمریکا پایان سومین دور گفت‌وگوها میان نمایندگان دولت ونزوئلا و نمایندگانی از بخشی از اپوزیسیون را تبریک گفت.

ماچادو که به این گفت‌وگوها دعوت نشده، اطمینان داده است که مانع آنها نخواهد شد.