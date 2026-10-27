ورود سامانه بارشی جدید به کشور از پنجشنبه؛ بارش برف و باران در راه است

یک مسئول هواشناسی گفت: سامانه بارشی جدید از پنجشنبه وارد کشور می‌شود و در نوار غربی، دامنه‌های جنوبی البرز و غرب سواحل خزر موجب بارش باران، برف در ارتفاعات، رعدوبرق و وزش باد شدید خواهد شد.

جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (سه‌شنبه، ۵ آبان) از میزان بارندگی‌ها در استان‌های واقع در نوار شمالی کشور کاسته می‌شود و بارش‌ها در مناطق جنوب شرق افزایش می‌یابد. همچنین در سواحل دریای خزر کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش مهر، وی افزود: روز چهارشنبه (۶ آبان) در استان سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان رگبار و رعدوبرق رخ می‌دهد و در دامنه‌های جنوبی البرز و نوار شرقی کشور نیز افزایش وزش باد و کاهش نسبی دما انتظار می‌رود.

ضیائیان بیان کرد: روز چهارشنبه در ساعات بعدازظهر، استان‌های مرزی واقع در غرب و جنوب غرب کشور، همچنین شمال غرب و غرب سواحل دریای خزر، با افزایش ابر و رگبار پراکنده مواجه خواهند شد.

وی با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید به کشور گفت: روز پنجشنبه (۷ آبان) با ورود سامانه بارشی به غرب کشور، در کل نوار غربی و دامنه‌های جنوبی البرز واقع در استان‌های قزوین، البرز و تهران و همچنین غرب سواحل دریای خزر، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. در ارتفاعات نیز بارش برف رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: روز جمعه (۸ آبان) نیز این شرایط جوی در مناطق ذکرشده ادامه خواهد داشت.

پیش‌بینی وضعیت هوای تهران در روزهای آینده

وی درباره پیش‌بینی وضعیت جوی پایتخت اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۵ آبان) صاف تا کمی ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود. حداقل دمای تهران ۱۴ و حداکثر دما ۲۳ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

ضیائیان افزود: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: تا اواخر وقت امروز، در برخی مناطق استان تهران، به‌ویژه مناطق شمالی، دامنه‌ها و ارتفاعات، در بعضی ساعات رشد ابر و رگبار باران و گاهی رعدوبرق مورد انتظار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: در مناطق کوهستانی و ارتفاعات بالادست پایتخت نیز در برخی ساعات مه و کاهش دید و در شب یخبندان موقت سطح زمین پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: طی روزهای پایانی هفته نیز در برخی ساعات افزایش ابر و گاهی بارش پراکنده در استان تهران رخ می‌دهد و در دامنه‌ها و ارتفاعات این استان، گاهی رگبار همراه با احتمال رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.