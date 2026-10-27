مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، جزئیات نوسازی ناوگان و برنامه تأمین اتوبوس‌های جدید پایتخت را تشریح کرد.

جوان آنلاین: با وجود حمله دشمن به ۱۷ دستگاه اتوبوس و وارد آمدن خسارت به بخشی از ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت، روند نوسازی و توسعه اتوبوسرانی تهران متوقف نشد و تأمین اتوبوس‌های جدید همچنان ادامه دارد. در این میان، توسعه ناوگان داخلی و وارداتی، تأمین اتوبوس‌های برقی و افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران از جمله محورهای برنامه نوسازی اتوبوسرانی تهران است؛ اما در این مسیر چه تعداد اتوبوس وارد ناوگان شده، چند دستگاه در حال حاضر فعال هستند و برنامه مدیریت شهری برای رسیدن به ناوگان ۹ هزار دستگاهی در چه وضعیتی قرار دارد؟ در ادامه، جزئیات آخرین وضعیت نوسازی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت را مرور می‌کنیم.

ورود ۲۵۰۰ اتوبوس داخلی و وارداتی به ناوگان تهران

مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در تشریح وضعیت ناوگان اتوبوسرانی پایتخت، به آمار اتوبوس‌های واردشده و تعداد اتوبوس‌های فعال اشاره کرده است.

بر اساس آمار اعلام‌شده، تاکنون ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس داخلی و وارداتی وارد ناوگان شده و در حال حاضر ۸۶۰ دستگاه اتوبوس فعال است. هدف‌گذاری انجام‌شده برای ناوگان اتوبوسرانی تهران نیز رسیدن به ۹ هزار دستگاه اتوبوس است.

در این برنامه، تأمین اتوبوس‌های جدید و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی با وجود مشکلات و محدودیت‌های موجود ادامه دارد و افزایش ظرفیت ناوگان از اهداف اصلی مدیریت شهری در این بخش به شمار می‌رود.

برنامه تأمین اتوبوس‌های برقی ۱۸ و ۲۶ متری

در بخش اتوبوس‌های برقی، تأمین ۷۵ دستگاه اتوبوس ۲۶ متری و ۵۰ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری مطرح شده است. این اتوبوس‌ها در چارچوب برنامه توسعه ناوگان برقی تهران قرار دارند.

همچنین بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، ۲ دستگاه اتوبوس ۲۶ متری و ۵ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری وارداتی ترخیص شده‌اند و روند ترخیص و انتقال آن‌ها به تهران در حال انجام است.

توسعه اتوبوس‌های برقی در کنار تأمین اتوبوس‌های داخلی و وارداتی، بخشی از برنامه افزایش ظرفیت حمل‌ونقل عمومی پایتخت است؛ برنامه‌ای که با هدف تقویت جابه‌جایی مسافران و ارتقای خدمات اتوبوسرانی دنبال می‌شود.

مسیر اتوبوس‌های ۲۶ متری در خط یک تندرو

یکی از بخش‌های برنامه اتوبوسرانی تهران به تردد اتوبوس‌های ۲۶ متری در خط یک اتوبوس‌های تندرو اختصاص دارد. این مسیر شرق و غرب پایتخت را به یکدیگر متصل می‌کند و از تهرانپارس آغاز می‌شود و پس از عبور از ایستگاه انقلاب به محدوده آزادی می‌رسد.

تهرانپارس، انقلاب و آزادی از نقاط شاخص این مسیر هستند که در برنامه تردد اتوبوس‌های ۲۶ متری مورد توجه قرار گرفته‌اند.

آزمایش اتوبوس‌ها بدون تخریب میادین

در توضیحات ارائه‌شده درباره اجرای طرح اتوبوس‌های جدید، موضوع تخریب میادین و تغییر مسیرها نیز مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس این توضیحات، برای آزمایش اتوبوس در خط یک تندرو نیازی به تخریب یا تغییر میادین نبوده و آزمایش اتوبوس‌ها بدون تخریب میادین انجام شده است.

همچنین در پاسخ به موضوع سابقه آزمایش اتوبوس‌های سه‌کابین، به آزمایش این اتوبوس‌ها در سال ۱۴۰۳در میدان آزادی اشاره شده است.

موضوع قیمت خرید و کیفیت اتوبوس‌ها نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده است. در این بخش اعلام شده که اسناد خرید موجود و در دسترس مدیران قرار دارد و کیفیت و قیمت اتوبوس‌ها با بازدید از کارخانه‌ها سنجیده شده است.

این توضیحات در پاسخ به ابهامات مربوط به قیمت و کیفیت اتوبوس‌های خریداری‌شده مطرح شده و بر بررسی شرایط تولید و خرید اتوبوس‌ها تأکید دارد.

ادامه تأمین اتوبوس با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌ها

با وجود این محدودیت‌ها، روند تأمین و واردات اتوبوس ادامه یافته و برنامه نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران متوقف نشده است بر این اساس، افزایش تعداد اتوبوس‌های فعال، تأمین اتوبوس‌های داخلی و وارداتی، توسعه ناوگان برقی و حرکت به سمت هدف ۹ هزار دستگاهی از محورهای برنامه اتوبوسرانی پایتخت به شمار می‌روند.

منبع مهر