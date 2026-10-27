رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با تأکید بر نقش خیرین در بازسازی مدارس آسیب‌دیده از جنگ گفت: بخش عمده این مدارس با مشارکت خیرین و بدون استفاده از اعتبارات دولتی به چرخه آموزش بازگشتند.

جوان آنلاین: حمیدرضا خان‌محمدی، معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، در آیین تجلیل از خیرین مدرسه‌ساز، با تأکید بر نقش اثرگذار نیکوکاران در توسعه فضاهای آموزشی، گفت: خیرین مدرسه‌ساز حتی در دشوارترین شرایط نیز پای کار آموزش کشور ایستاده‌اند و اقدامات آنان در بازسازی مدارس آسیب‌دیده از جنگ، نمونه‌ای روشن از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تعهد به آینده دانش‌آموزان است.

به گزارش مهر، خان‌محمدی با اشاره به آسیب‌دیدن مدارس در جریان جنگ، اظهار کرد: در روزهایی که فضای برخی مدارس با اندوه و نگرانی همراه بود، خیرین با حضور میدانی و اعلام آمادگی برای بازسازی، به خانواده آموزش‌وپرورش اطمینان دادند که اجازه نخواهند داد آسیب به فضاهای آموزشی، مسیر تحصیل دانش‌آموزان را متوقف کند.

وی با اشاره به بازدید از مدرسه علامه حلی و همراهی حمیدرضا شاه‌حسینی، از اعضای جامعه خیرین مدرسه‌ساز، افزود: در آن روزها، مدیر مدرسه با اندوه به خسارت‌های واردشده نگاه می‌کرد؛ اما خیرین با این پیام که مدرسه را دوباره خواهند ساخت و حتی بهتر از گذشته تحویل خواهند داد، امید را به مجموعه بازگرداندند.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با بیان این‌که بخش عمده مدارس آسیب‌دیده دوباره به چرخه آموزش بازگشتند، تأکید کرد: این اقدامات با مشارکت خیرین و بدون استفاده از اعتبارات دولتی انجام شد و نشان داد که سرمایه اجتماعی و همبستگی مردم می‌تواند در شرایط دشوار، پشتوانه‌ای مهم برای تداوم آموزش باشد.

«فرشته‌های میناب»؛ نماد همدلی مردم با خانواده آموزش‌وپرورش

خان‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و نام شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار کرد: حادثه میناب، اندوهی عمیق در جامعه ایجاد کرد و یاد دانش‌آموزانی که در محیط مدرسه جان خود را از دست دادند، همواره در حافظه جمعی مردم ایران باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به شکل‌گیری پویش «فرشته‌های میناب»، گفت: پس از این حادثه، خیرین و اقشار مختلف مردم برای کمک به بازسازی مدارس و حمایت از نظام تعلیم و تربیت اعلام آمادگی کردند. حتی افرادی که توان مالی محدودی داشتند، با کمک‌های اندک خود به این حرکت پیوستند تا نشان دهند در کنار دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان ایستاده‌اند.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور افزود: ارزش این مشارکت تنها به میزان کمک‌های مالی محدود نمی‌شود؛ بلکه حضور مردم با هر میزان توانایی، نشان‌دهنده پیوند عمیق جامعه با مدرسه و مسئولیت مشترک در قبال آینده فرزندان ایران است.

وی همچنین یاد و خاطره مرحوم دکتر حافظی، بنیان‌گذار جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، و تلاش‌های دکتر قفلی و دیگر پیشکسوتان این عرصه را گرامی داشت و نقش آنان را در تداوم فرهنگ مدرسه‌سازی و توسعه مشارکت‌های مردمی برجسته دانست.

خیرین تهران؛ از تأمین هزینه‌های سنگین ساخت تا حمایت از مناطق محروم

خان‌محمدی با اشاره به ویژگی‌های خیرین مدرسه‌ساز استان تهران تصریح کرد: این خیرین از یک سو هزینه‌های سنگین ساخت و تکمیل پروژه‌های آموزشی را تقبل می‌کنند و از سوی دیگر، نگاه خود را به تهران محدود نمی‌کنند و برای رفع محرومیت‌های آموزشی در مناطق کم‌برخوردار کشور نیز مشارکت دارند.

وی این رویکرد را یکی از ویژگی‌های ارزشمند جامعه خیرین دانست و افزود: مدرسه‌سازی زمانی به تحقق عدالت آموزشی کمک می‌کند که منابع و ظرفیت‌های مردمی، متناسب با نیازهای واقعی دانش‌آموزان و مناطق مختلف کشور به کار گرفته شود.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به گستردگی فعالیت‌های مدرسه‌سازی در کشور گفت: ۲ هزار و ۳۳۱ مدرسه در قالب ۱۱ هزار کلاس درس در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است.

وی همچنین با اشاره به آسیب‌دیدن یک‌هزار و ۲۸۸ مدرسه در جریان جنگ، بر ضرورت تداوم مشارکت خیرین در بازسازی، نوسازی و توسعه فضاهای آموزشی تأکید کرد.

رشد سرانه فضای آموزشی با مشارکت خیرین

خان‌محمدی با اشاره به روند توسعه فضاهای آموزشی کشور، اظهار کرد: سرانه فضای آموزشی به ازای هر دانش‌آموز که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی حدود یک‌ونیم مترمربع بود، اکنون به ۵٫۵۹ مترمربع رسیده است.

وی با بیان این‌که افزایش جمعیت دانش‌آموزی، ضرورت توسعه مستمر زیرساخت‌های آموزشی را دوچندان کرده است، افزود: احداث ده‌ها میلیون مترمربع فضای آموزشی، فرهنگی و ورزشی، حاصل سال‌ها تلاش مجموعه آموزش‌وپرورش، سازمان نوسازی مدارس و مشارکت خیرین است.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور تأکید کرد: نباید این دستاوردها را کوچک بشماریم؛ زیرا پشت هر مدرسه، سرمایه‌گذاری، تلاش و امید به آینده نسل جدید قرار دارد.

تأکید بر گسترش سامانه «بساز مدرسه»

خان‌محمدی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های سامانه «بساز مدرسه»، گفت: این سامانه یکی از ابزارهای مهم برای توسعه مشارکت عمومی در مدرسه‌سازی است و می‌تواند زمینه ارتباط مستقیم‌تر مردم با پروژه‌های موردنیاز نظام تعلیم و تربیت را فراهم کند.

وی افزود: در این بستر، علاوه بر مشارکت در احداث و تکمیل مدارس، ظرفیت‌هایی برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و گسترش مدرسه‌یاری نیز پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای طراحی صندوق حمایت از نظام تعلیم و تربیت اظهار امیدواری کرد که با مشارکت خیرین و همکاری مسئولان، زمینه تقویت سازوکارهای مردمی حمایت از آموزش‌وپرورش فراهم شود.

هیچ کار خیری بهتر از مدرسه‌سازی نیست

خان‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود، خاطره‌ای از دیدار با رهبر شهید نقل کرد و گفت: در دیداری که حدود یک سال پیش از آغاز جنگ انجام شد، از ایشان درخواست کردم پیامی برای خیرین مدرسه‌ساز بیان کنند.

وی افزود: در پاسخ به این درخواست، بر اهمیت کار خیرین تأکید شد و این عبارت خطاب به آنان بیان شد: «سلام من را به آن‌ها برسانید و بفرمایید هیچ کار خیری بهتر از مدرسه‌سازی نیست.»

خان‌محمدی با تأکید بر این‌که مدرسه‌سازی به معنای سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است، تصریح کرد: مدرسه تنها یک فضای فیزیکی نیست؛ بلکه بستری برای آموزش، پرورش استعدادها، تربیت نسل آینده و تقویت بنیان‌های پیشرفت جامعه به شمار می‌رود.

قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره‌های خیرین مدرسه‌ساز

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در پایان با قدردانی از جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، اعضای هیئت‌مدیره، مجامع خیرین شهر و شهرستان‌های تهران، مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران و عوامل اجرایی مراسم، اظهار کرد: برگزاری جشنواره‌های استانی فرصتی برای تجدید عهد با خیرین و تقویت مشارکت‌های مردمی در مسیر توسعه عدالت آموزشی است.

وی همچنین از همراهی وزیر آموزش‌وپرورش و دیگر مسئولان و نمایندگان همراه نهضت مدرسه‌سازی قدردانی کرد.

خان‌محمدی با اشاره به هدف‌گذاری ۳۵ هزار میلیارد تومانی برای مشارکت خیرین مدرسه‌ساز در سال جاری، بر ضرورت تداوم همکاری دولت، خیرین و مجموعه‌های مردمی تأکید کرد.

وی با اشاره به فداکاری خیرینی که بخش مهمی از دارایی و امکانات خود را صرف مدرسه‌سازی می‌کنند، گفت: فرهنگ خیرخواهی و مشارکت مردمی، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است و آثار آن را می‌توان در توسعه فضاهای آموزشی، افزایش فرصت‌های یادگیری و تربیت نسل آینده مشاهده کرد.