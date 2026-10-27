بر اساس مطالعه مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک، مصرف‌کنندگان آمریکایی از زمان تهاجم آمریکا علیه ایران به‌طور میانگین ۴۷۱ دلار بیشتر بابت سوخت پرداخته‌اند، در حالی که میانگین این هزینه اضافی در جهان حدود ۶۰ دلار بوده است.

جوان آنلاین: مصرف‌کنندگان آمریکایی بیش از مردم هر کشور دیگری در جهان هزینه افزایش قیمت سوخت ناشی از اختلال در عرضه را می‌پردازند.

به گزارش ایرنا، اختلال‌ در جریان عادی در تنگه هرمز نتیجه مستقیم تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بود که تبعات آن بسیار فراتر از منطقه درگیری در غرب آسیا رفت.

بر اساس مطالعه مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک، یک نهاد غیرانتفاعی مستقر در فنلاند که از تلاش‌ها برای کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی حمایت می‌کند، مصرف‌کنندگان آمریکایی از آغاز تهاجم علیه ایران در ۲۸ فوریه (نهم اسفند ۱۴۰۴)، به طور میانگین ۴۷۱ دلار بیشتر بابت افزایش قیمت سوخت پرداخت کرده‌اند. این رقم در سطح جهان به طور میانگین حدود ۶۰ دلار بوده است.

بنابر این مطالعه که نتایج آن دیروز (دوشنبه) منتشر شد، وابستگی آمریکایی‌ها به خودروهای شخصی با بهره‌وری پایین‌تر، سفرهای طولانی‌تر و روند نسبتا کند گذار به خودروهای برقی باعث شده است که آنها هزینه بیشتری بابت افزایش قیمت سوخت بپردازند.

رویترز ادامه داد: برای محاسبه این هزینه‌ها، در این مطالعه قیمت سوخت در ماه‌های ژانویه و فوریه (دی تا اسفند ۱۴۰۴) سال جاری با قیمت‌ها در دوره باقی‌مانده سال مقایسه شده است.

بر اساس این مطالعه که قیمت و میزان مصرف سوخت را در ۱۶۹ کشور از ابتدای مارس تا اواسط اکتبر (اسفند تا مهر) بررسی کرده است، مصرف‌کنندگان در کانادا، استرالیا، نیوزیلند و بلژیک نیز افزایش قابل توجهی در هزینه‌های سوخت خود تجربه کرده‌اند.

در این بازه زمانی، هزینه اضافی پرداخت‌شده برای سوخت در سراسر جهان به ۴۶۸ میلیارد دلار رسیده است. سهم آمریکا از این رقم ۱۶۰ میلیارد دلار، سهم چین ۵۴ میلیارد دلار و سهم کانادا ۱۷ میلیارد دلار بوده است.

به نوشته رویترز، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، ادعا می‌کند افزایش قیمت سوخت «هزینه‌ای اندک برای مصرف‌کنندگان در برابر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است». دولت وی همچنین مدعی است «با پایان جنگ، قیمت نفت و سوخت کاهش خواهد یافت»؛ با این حال، جنگ بیش از مدتی که دولت آمریکا پیش‌بینی کرده بود، ادامه یافته است.