کد خبر: 1387108
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تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۱
بين‌الملل » اخبار كلی

درخواست دموکرات‌های کنگره برای تحقیق مستقل درباره ارتباطات ترامپ با اپستین

دموکرات‌ دموکرات‌های کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار انتصاب بازپرس ویژه مستقل برای بررسی ارتباطات دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا با جفری اپستین شدند و وزارت دادگستری را به پنهان‌کاری متهم کردند.

جوان آنلاین: تارنمای شبکه خبری ان‌بی‌سی در گزارشی نوشت: دموکرات‌های کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار انتصاب یک بازپرس ویژه مستقل برای بررسی شواهد مربوط به ارتباطات مجرمانه احتمالی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، با جفری اپستین مجرم جنسی شده‌اند.

دموکرات‌ها در این گزارش نوشتند: نتیجه روشن است. شواهد کافی برای آغاز تحقیقات کیفری وجود دارد.

آنها اذعان کردند که وزارت دادگستری در دولت ترامپ بعید است با انتصاب یک بازپرس ویژه موافقت کند. پیش از این، رابرت مولر مسئول رسیدگی به پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا و جک اسمیت مسئول تحقیق درباره تلاش‌های ترامپ برای بی‌اثر کردن شکست خود در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ و زمینه‌های حمله ششم ژانویه به ساختمان کنگره آمریکا بودند.

ان‌بی‌سی نوشت: ترامپ بارها هرگونه اطلاع یا دخالت در فعالیت‌های مجرمانه اپستین را رد کرده و گفته است که مدت‌ها پیش از علنی شدن اتهام‌های قاچاق جنسی علیه اپستین، رابطه خود را با او قطع کرده بود.

لورن بیس سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به این گزارش مدعی شد: هیچ‌یک از این اتهام‌ها صحت ندارد. این گزارش چیزی جز تلاشی درمانده از سوی دموکرات‌های افراطی نیست که می‌خواهند توجه افکار عمومی آمریکا را از افزایش حمایت‌ها از جمهوری‌خواهان در نتیجه دستاوردهای تاریخی ترامپ منحرف کنند.

او افزود: رئیس‌جمهور، جفری اپستین را به دلیل رفتارهای زننده‌اش از باشگاه خود در مارالاگو اخراج کرده بود.

محدودیت‌های فعلی دموکرات‌ها برای اقدام بیشتر در این پرونده

درخواست دموکرات‌های کنگره برای تحقیق مستقل درباره ارتباطات ترامپ با اپستین

ان‌بی‌سی ادامه داد: این گزارش در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره منتشر شده است. دموکرات‌ها امیدوارند در شرایطی که میزان محبوبیت ترامپ به دلیل وضعیت اقتصادی، دشواری تامین هزینه‌های زندگی و جنگ علیه ایران کاهش یافته، کنترل کنگره را به دست بگیرند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که در صورت پیروزی دموکرات‌ها در یکی از ۲ مجلس کنگره، بررسی این پرونده می‌تواند از ماه اول سال آینده میلادی (دی ماه) به یکی از محورهای اصلی فعالیت قانون‌گذاران تبدیل شود.

این شبکه خبری افزود: قانونی که کنگره با حمایت هر ۲ حزب در ماه نوامبر (آبان ۱۴۰۴) تصویب کرد، وزارت دادگستری را ملزم کرد میلیون‌ها سند مرتبط با پرونده اپستین را منتشر کند. اپستین زمانی که در انتظار محاکمه به اتهام قاچاق جنسی در سطح فدرال و توطئه برای ارتکاب این جرم بود، در زندان خودکشی کرد.

ان‌بی‌سی ادامه داد: در حال حاضر، تلاش‌های نظارتی دموکرات‌ها به دلیل اقلیت بودن آنها در کنگره با محدودیت روبه‌روست. آنها بدون همکاری جمهوری‌خواهان نمی‌توانند شاهدان را به ادای شهادت وادار کنند یا از طریق احضاریه‌های رسمی، اسناد مورد نیاز را به دست آورند.

این شبکه خبری اذعان کرد: کمیته نظارت مجلس نمایندگان که تحت کنترل جمهوری‌خواهان است، برای چند نفر از نزدیکان اپستین احضاریه صادر کرده و جمهوری‌خواهان نیز در تصویب قانون شفافیت پرونده اپستین مشارکت داشته‌اند. با این حال، آنها تا حد زیادی از بررسی عمیق‌تر ارتباطات ترامپ با اپستین خودداری کرده‌اند.

در صورت بازپس‌گیری اکثریت در هر یک از دو مجلس کنگره، قدرت دموکرات‌ها به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت. آنها در آن صورت می‌توانند حتی بدون حمایت جمهوری‌خواهان احضاریه صادر کنند. رهبران دموکرات‌ها علاوه بر پرونده اپستین، وعده داده‌اند تحقیقات گسترده‌ای درباره اتهام‌های فساد و سوءاستفاده مالی در دولت ترامپ و فعالیت‌های تجاری خانواده او انجام دهند.

برچسب ها: دموکرات‌ ، دموکرات ها ، ترامپ
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