عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق ضمن انتقاد از تصمیم بغداد در بستن گذرگاههای مرزی با ایران، این اقدامات را به معنای تن دادن به فشارهای آمریکا و مغایر با منافع ملی عراق ارزیابی کرد.

جوان آنلاین: «کریم علیوی» عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، با انتقاد شدید از بستن گذرگاههای مرزی با جمهوری اسلامی ایران، این اقدامات را سوال برانگیز دانست.

وی افزود: این اقدامات در راستای تن دادن به فشارها یا دیکته‌های آمریکایی در برهه‌ای است که منطقه شاهد تنش فزاینده است. اتخاذ چنین رویکردی علیه ایران این برداشت را ایجاد می‌کند که عراق در کنار آمریکا و (رژیم) اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. این رویکرد غیرقابل قبول است و مطابق با منافع عراق و حاکمیت ملی آن نیست.

علیوی بر ضرورت اتخاذ تصمیمات عراقی برگرفته از منافع ملی کشور و روابطش با همسایگان به دور از القاها و فشارهای خارجی تاکید کرد.

وی بیان کرد: هرگونه تصمیمی که به روابط اقتصادی و تجاری با ایران لطمه بزند باید بر اساس توجیهات مشخص و موضع ملی مستقل باشد. مرحله جاری ایجاب می‌کند که دولت درباره این اقدامات برای افکار عمومی روشنگری کند تا اینگونه وانمود نشود که در صف‌بندی سیاسی با طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی علیه طرف دیگر است.

این عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در پایان گفت: حفاظت از حاکمیت عراق، مخالفت با دخالت‌های خارجی در تصمیماتش را طلب می‌کند و اینکه کشور از تبعات درگیری‌های منطقه‌ای دور نگه داشته شود. در پیش گرفتن سیاست متوازن برای حفظ منافع عراق و روابط آن با کشورهای همسایه، ضروری است.

پیش از این نیز فراکسیون پارلمانی «بدر» عراق در بیانیه‌ای تاکید کرد: پیامدهای تداوم بسته ماندن گذرگاه مرزی الشیب (چذابه) با ایران در استان میسان و آسیب‌های اقتصادی و معیشتی آن را با نگرانی فراوان دنبال می‌کنیم. این فراکسیون هشدار داد که تداوم بسته ماندن این گذرگاه مرزی بدون ایجاد راه حل واضح و فوری، منجر به گسترش اعتراضات و تنش‌ها می‌شود.