نماینده پارلمان لبنان، تداوم تجاوزها و حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را عامل تشدید بحران‌ها و مشکلات این کشور دانست.

جوان آنلاین: «علی خریس» در سخنانی در شهرک «بدیاس» لبنان گفت: تجاوزهای مداوم اسرائیل به لبنان و ویرانی ناشی از این حملات و آواره شدن و رنج های انسانی، به تشدید بحران‌ها می‌انجامد.

این نماینده پارلمان لبنان همچنین تداوم نقض حاکمیت لبنان را نیز عامل بغرنج شدن مشکلات و بحران‌ها دانست و بر اهمیت پایبندی به اصول ملی و مقابله با چالش‌های پیش روی لبنان و مردم آن تاکید کرد.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی اوایل تیر ماه امسال با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.