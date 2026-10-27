همزمان با تداوم حملات توپخانه ارتش رژیم صهونیستی به جنوب لبنان، گزارش‌های منابع لبنانی حاکی از طرح توسعه طلبانه این رژیم برای ساخت شهرک‌ها در مناطق مرزی با لبنان است.

جوان آنلاین: رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش بس، مناطقی از جنوب لبنان از جمله «وادی زبقین» و شهرک «برعشیت» را زیر آتش حملات توپخانه‌ای قرار داد.

همزمان منابع دیپلماتیک به النشره اعلام کردند: برخی گزارش‌ها حاکی از طرح نظامی اسرائیل برای گسترش حضور خود از جنوب سوریه تا جنوب شرقی لبنان، در نزدیکی «حاصبیا» است و مانور نظامی لشکر ۲۱۰ ارتش اسرائیل با هدف اجرای این طرح آغاز شد، به ویژه اینکه منطقه عملیاتی آن از جنوب سوریه تا جبل الشیخ امتداد داشته است.

بر اساس این گزارش‌ها، تل آویو پس از استقرار سکوها، تجهیزات راداری و پدافندی در داخل مناطق اشغالی لبنان در صدد ساخت شهرک‌ها در مناطق مرزی نزدیک به لبنان، از جمله زرعیت است و در نظر دارد با استقرار این تجهیزات، امنیت آن را تامین کند.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی اوایل تیر ماه امسال با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.