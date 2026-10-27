حملات روسیه به اوکراین چهار کشته و ۲۲ زخمی بر جای گذاشت

مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که در حملات روسیه به شهرهای کی‌یف، خارکیف و پاولوگراد دستکم چهار تن کشته و ۲۲ نفر دیگر زخمی شدند.

جوان آنلاین: ایهور ترخوف شهردار خارکیف گفت که نیروهای روسیه روز دوشنبه به این شهر حمله کردند که منجر به کشته شدن ۲ نفر و مجروح شدن چهار تن دیگر شد.

همچنین در پی یک حمله پهپادی در شهر پاولوگراد، یک نفر کشته و ۱۰ نفر زخمی شدند که حال سه تن از مجروحان وخیم گزارش شده است.

ویتالی کلیچکو شهردار کی‌یف نیز اعلام کرد که در پی حمله دوشنبه شب روسیه به پایتخت اوکراین یک نفر کشته و هشت تن دیگر زخمی شدند. وی افزود که به مراکز درمانی و یک خوابگاه نیز خسارت وارد شده است.

این حملات در حالی رخ داد که قرار است ساعاتی دیگر در شهر «اولشکی» که تحت کنترل روسیه است، آتش‌بس برقرار شود.

مسکو دوشنبه اعلام کرد که برقراری آتش‌بس‌های محلی بیشتر با اهداف بشردوستانه را بررسی خواهد کرد اما تاکید کرد که از شدت کلی جنگ نخواهد کاست.

این در حالی است که مقام‌های روسیه و اوکراین خود را آماده می‌کنند تا ماه آینده، با میانجی‌گری آمریکا مذاکرات خود را از سر بگیرند.