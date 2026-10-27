تازه ترین نظر سنجی در آستانه انتخابات آمریکا / دموکرات ها از حزب رقیب پیشی گرفته اند

نتایج تازه‌ترین نظرسنجی رویترز/ایپسوس نشان می‌دهد که یک هفته مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا محبوبیت دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به ۳۲ درصد رسیده و ۴۷ درصد از رای‌دهندگان به حزب دموکرات و ۳۶ درصد به حزب جمهوریخواه رای می‌دهند.

جوان آنلاین: این نظرسنجی حاکی است که محبوبیت ترامپ در مقایسه با نظرسنجی قبلی رویترز/ایپسوس تنها یک درصد افزایش یافته است.

در این نظرسنجی پنج‌روزه که در سراسر آمریکا انجام شد، ۴۷ درصد از رای دهندگانی که ثبت‌نام کرده‌اند، گفتند که به نامزدهای دموکرات و ۳۶ درصد نیز اعلام کردند که به نامزدهای جمهوریخواه رای می‌دهند. حدود ۱۱ درصد نیز اظهار کردند که اگر انتخابات امروز برگزار می‌شد، نمی‌دانستند به چه کسی رای خواهند داد.

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا سوم نوامبر (۱۲ آبان) برگزار خواهد شد. این انتخابات برای تصاحب کرسی های یک سوم سنا و کل مجلس نمایندگان کنگره خواهد بود. جمهوریخواهان در حال حاضر اکثریت هر دو مجلس را در اختیار دارند.

هم‌حزبی‌های جمهوریخواه ترامپ در تلاشند تا اکثریت حزب خود را در مجلس نمایندگان و مجلس سنا حفظ کنند.

برای جمهوریخواهان، از دست دادن کنترل هر یک از این دو مجلس می‌تواند پیشبرد برنامه‌های ترامپ را در دو سال پایانی دومین دوره ریاست جمهوری‌اش با دشواری مواجه کند.