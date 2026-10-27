جوان آنلاین: ارتش آمریکا برای حفظ آمادگی در برابر درگیری های نظامی گسترده احتمالی مانوری را برای ایجاد محل های دفن موقت در مقیاس وسیع برگزار کرد.

پایگاه دیفنس نیوز به نقل از ارتش آمریکا گزارش داد که این مانور با هدف بررسی توانایی نیروهای این کشور برای حفر سریع گورهای موقت در شرایط جنگی و مدیریت این روند در صورت وقوع درگیری های بزرگ انجام شد.

همچنین گزارش شده که تمرکز اصلی این مانور بر افزایش سرعت عملیات دفن موقت و در عین حال حفظ بقایای اجساد برای شناسایی دقیق نظامیان کشته شده بوده است.

این مانور در ایالت کارولینای شمالی و با مشارکت مهندسان نظامی، امدادگران و متخصصان حوزه های مرتبط برگزار شد. نیروهای شرکت کننده برای اجرای عملیات از تجهیزات ویژه، از جمله بولدوزرها، استفاده کردند تا سرعت و کارآمدی ایجاد محل های دفن موقت در شرایط اضطراری ارزیابی شود.

ارتش آمریکا همچنین قصد دارد مرحله بعدی این مانور را در بهار سال ۲۰۲۷ برگزار کند.